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Раскрыты тайные предсказания Ванги

Рамблер7 часов назад

Смотрите видео и узнайте о предсказаниях болгарской ясновидящей Ванги. Слава этой удивительной женщины была мировой, к ней приезжали как обычные люди, так и руководители стран, которые хотели узнать будущее. Очень многие прогнозы Ванги воплотились в жизнь, поэтому даже сейчас, спустя почти четверть века после её ухода, многие по-прежнему ей доверяют. Ролик напомнит об известных пророчествах и расскажет о тех, которые прежде не упоминались.

Ранее «Рамблер» рассказывал, стоит ли бояться цыганок и их предсказаний.

Гадания

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