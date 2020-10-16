Какие женские знаки зодиака самые страшные в гневе

Эти дамы, без преувеличения, страшны в гневе!

И это исчерпывающая характеристика для женщин, которые обладают способностью разозлиться так, что окружающим действительно становится страшно.

Вообще-то, злиться и даже гневаться свойственно всем. Но каждая из женщин, которые являются представительницами этих знаков зодиака, заслуживает отдельного рассказа.

Овен – это в принципе довольно агрессивный знак зодиака. Однако женщины-Овны – это нечто особенное!Никто не способен предугадать, из-за чего она изволит гневаться сегодня: из-за неудачной шутки сослуживца, давки в общественном транспорте или публику ждет нечто новенькое.О таких сугубо женских качествах, как хитрость, мягкость и напускная слабость, женщина-Овен знает лишь понаслышке. Да они ей и ни к чему: громкий голос и демонстрация силы – в этом она вся. Никакие аргументы и возражения на нее не действуют, она будет продолжать настаивать на своем. Несогласие оппонента женщину-Овна лишь подстегивает. А когда ее темперамент достигнет апогея, она начнет кричать во весь голос. Но женщине надо отдать должное: она отличается отходчивостью. Потом она скажет, что это не со зла, и непременно впадет в состояние умиротворения.

Но кому от этого легче?! Более того, окружающих такие перепады настроения, которые для женщины-Овна – явление обыденное, пугают.

С виду довольно дружелюбная, женщина-Стрелец вполне способна затаить злость. Насколько бурно она радуется жизни, настолько яростно она проявляет гнев. Правда, гневается она редко. Но метко! «Качество, а не количество!» — вот ее девиз. И пусть женщина-Стрелец самозабвенно хохочет, буквально через секунду она может впасть в состояние гнева, которое приводит ее прямо-таки в умопомрачение. Причины ее гнева: несправедливость, хамство и посягательство на ее свободу. На хамство она ответит тем же, и получится остроумно и даже эффектно, а прямота по душе многим.

Злопамятность женщинам-Стрельцам не свойственна. Справедливость восторжествовала, враг повержен, а значит, можно снова стать обаяшкой. Поэтому неудивительно, что окружающие порой убеждены: в женщине, рожденной под знаком Стрельца, мирно сосуществуют два человека.

Свою злобность они не афишируют, а тех, кто осмелится о ней упомянуть, они закидают, пусть и не камнями, но гневными комментариями. В сущности, ничего нового: человек, получающий удовольствие от выброса гнева на других людей, в принципе не считает себя злым. Женщина может сохранять видимость спокойствия даже тогда, когда в ее душе бушует вулкан и гениальный план мести уже составлен. Поэтому недругам женщины расслабляться не следует: игра только начинается, а истинное спокойствие придет к ней лишь тогда, когда план будет воплощен в реальность.

В силу своей раздражительности и полного отсутствия любви к себе подобным, женщина-Скорпион злится едва ли не каждый день. Стоит кому-то посмотреть на нее хотя бы вскользь, этот взгляд непременно будет проанализирован, и если она сделает вывод, что в нем нет ни грамма дружелюбия, человеку не поздоровится. А имеет ли этот вывод отношение к действительности, она разберется позже. Тому, кто вдруг увидел гневающуюся женщину-Скорпиона, рекомендуется переждать катаклизм как можно дальше от этой особы. Попасть к ней под горячую руку – участь незавидная. Когда звезды наделяли людей злостью, женщины-Скорпионы, вне всякого сомнения, стояли в очереди первыми!