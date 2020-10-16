Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Павел Глоба предсказывает карьерный взлет 3 знакам зодиака

Говорит Уфа35 минут назад
Фото: Говорит Уфа

Кому предложат новую должность или переманят в другую фирму?

Павел Глоба уверен, что Тельцы смогут подняться по карьерной лестнице благодаря некоторым влиятельным покровителям. Долгожданное повышение ожидает этот знак Зодиака в середине второго осеннего месяца, когда профессионализм этого знака Зодиака будет высоко оценен.

Продвижение по карьерной лестнице ожидает в середине октября и Львов. Благодаря своей настойчивости и набранному темпу в ближайшее время они достигнут поставленных целей. Укрепить свои позиции на карьерном пьедестале Львам помогут нужные знакомства.

В скором времени продвинуться в профессиональном плане и Скорпионы. Руководство обратит внимание на их целеустремленность. Помимо того, Скорпионам в этом месяце рекомендуется вложить средства в крупный инвестиционный проект.

Последние новости
Павел Глоба предсказывает карьерный взлет знакам Зодиака
Названы три имени, присущие женщинам с истеричным характером
Как приманить денежную удачу: открываем новую страницу жизни
Знаки зодиака

Читайте также

Астролог: «Меркурий поможет сдержать COVID-19»

С 15 по 30 октября судьба готовит перемены трем знакам

Чего не хватает в отношениях каждому знаку зодиака