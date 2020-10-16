Почему умные люди малообщительны

Наверное, в жизни каждого из нас был такой человек, пообщавшись с которым, поражаешься его кругозору, глубине и мудрости, начитанности и умению анализировать.

Но контакт складывается не сразу, возможно, он кажется слишком сдержанным, закрытым или холодным. Что же заставляет умных и интересных людей уходить от разговоров?

Для начала посмотрим на очевидную связь – знания и интеллект нуждаются в постоянной шлифовке и обновлении, а значит, человек проводит много времени, поглощая и анализируя информацию. А окружающие…зачастую они просто мешают – отвлекают от главного дела. Умный человек ценит свое время и его день может быть поминутно расписан, и пустым разговорам в этом расписании места не находится.

Кроме того, не самое приятное открытие – умный человек хочет общения с равными себе, он избирателен. Поэтому он вполне может быть открыт и коммуникабелен в сообществе коллег-профессионалов, а для обычного мира оставаться незаметным. Здесь, к сожалению, есть место для высокомерия, и окружающие тоже это интуитивно считывают. За долгие годы он виртуозно научился держать дистанцию и избегать ненужного для себя общения.

Из менее очевидного – интеллектуал и профи может просто…..не уметь общаться. Ведь в то время, когда другие гуляли, знакомились, шутили и флиртовали, он был занят своим хобби или учебой. Искусство построения отношений осталось за кадром и сейчас он чувствует себя «не в своей тарелке» и предпочитает просто не привлекать к себе внимания и не делать то, в чем не чувствует себя компетентным.

И здесь мы можем приоткрыть завесу еще над одной причиной замкнутости – возможно, путь интеллектуала был избран именно потому, что в сердечной, личной сфере что-то не заладилось. Человек не справился с переживаниями и постарался сбежать в рационализацию, науку, работу, туда, где нет других людей – с машинами и цифрами все понятно и предсказуемо, в отличие от живых людей. Ему намного безопаснее обходиться без повседневных эмоциональных переживаний, этих неизменных спутников межличностного взаимодействия.

Диана Сабитова