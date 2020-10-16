Как ретроградный Меркурий подпортит жизнь знаков зодиака

С 14 октября по 3 ноября — время ретроградного Меркурия.

Хорошая новость: это последний в 2020-м период, когда ближайшая к Солнцу планета движется «не так, как надо». Но астрологи все же советуют пристегнуться: ретроградный сейчас не только Меркурий, но и Марс — а значит, впереди двойная доза забот и заминок, с которыми придется бороться. Что готовит для разных знаков зодиака ближайшее время, что можно и чего не стоит делать?

Овны почувствуют влияние ретроградных Меркурия и Марса только в быту: опоздают на встречу с другом или любимым человеком, забудут дома бумаги, испортят недорогой предмет одежды или домашнего обихода. Мелочь — но неприятно, так что для личной гармонии светила советуют вспомнить о творческом хобби и перевести дух, когда напряжение нарастает. Деловой сферы положение планет не коснется: обидных ошибок не будет, но и прорывов пока тоже.

Что делать: находить время для ежедневного отдыха.

Что не делать: суетиться. Спокойствие, только спокойствие!

До 20 октября Тельцы мучаются от собственной невнимательности. Попробуйте заранее расслабиться: из-за ошибок никто не пострадает и не станет вас корить — упреками занимаетесь только вы сами. К тому же к концу месяца удача если не улыбнется вам, то хотя бы подмигнет — не упускайте шанс получить подработку или начать проект, за который боролись. Главное (хоть Меркурий с Марсом новые дела и не жалуют) — собрать надежную команду.

Что делать: получать советы, анализировать и прислушиваться.

Что не делать: подписывать бумаги без скрупулезного их изучения.

В вашей жизни в середине месяца — все по плану. А вот близкие уверенность в успехе и твердой почве под ногами могут и потерять. Без вашей помощи — никак: предстоит не раз выслушивать дорогих людей и помогать им разобраться в ситуациях. Гороскоп на время ретроградного Меркурия советует Близнецам брать от выходных максимум. Если будете отвечать на рабочие письма и звонки во время положенного отдыха, рискуете выдохнуться за неделю.

Что делать: планировать культурный досуг.

Что не делать: заниматься экстримом.

Недавно начали диету или почти привыкли к ежедневным спортивным тренировкам? Понадобится вся сила воли, чтобы не отклоняться от намеченного графика. Высока вероятность, что захочется себя пожалеть — и отложить свершения до более подходящего времени. К счастью, близкие поддержат вас в любой ситуации. Их ободряющие слова понадобятся Ракам и во время трудовых будней: руководство разделит ваши предложения и взгляды, но не сразу — придется спокойно и терпеливо убеждать.

Что делать: заниматься тем, что вас успокаивает и ободряет.

Что не делать: спорить и обижаться на критику.

Удивительно, но Львам даже понравится период ретроградного Меркурия. Хотя без дозы забот и хлопот планета вас не оставит. Придется не раз отстаивать свои интересы — перед работодателями, а также незнакомцами — но представители знака расценят вызовы как бесплатный тренинг личностного роста. Вы чувствуете, что с каждым выигранным спором становитесь сильнее и увереннее. А вот домашним показывать характер не стоит: обида близких окажется глубокой.

Что делать: можно отправляться в поездки, но кратковременные.

Что не делать: командовать любимым человеком, родителями или детьми. Действуйте мягко.

Для Дев действуют классические «антисоветы» на время ретроградного Меркурия: откладываем косметические процедуры, обновление бытовой техники, заключение сделок и мысли о кредите. А вот место жительства можно изменить — внешне. Ближайшие недели Девы будут чувствовать приток вдохновения, так что креатив во всех его проявлениях им по силам. Творчески вы проявите себя и в отношениях — партнер приятно удивится.

Что делать: попробовать монетизировать хобби.

Что не делать: планировать крупный шопинг.

Весы, как и свойственно порой знакам, взвешивают, взвешивают и никак не могут принять решение. Сомнения коснутся празднования дня рождения (если вы почти именинник) или рабочих предложений. Соглашаться на новое или оставить все как есть? Ясность появится после 20-25 числа — возьмите паузу и не корите себя за раздумья. Отношения с партнером станут слишком спокойными и домашними: кажется, это то, чего вам хотелось.

Что делать: чаще встречаться с друзьями и близкими.

Что не делать: брать подработку в начале периода ретроградного Меркурия.

Скорпионы чувствуют влияние Марса больше, чем Меркурия. Да, долгие ответы, неуверенность в своих действиях и ошибки, которых вы раньше не допускали, наверняка возникнут. Но будет их так мало, что остальные знаки зодиака могут вам только завидовать. Скорпионы же реагируют на каждое такое событие почти с агрессией. Обратная сторона импульсивности — напористость и жажда действий.

Что делать: учиться новому.

Что не делать: разговаривать на повышенных тонах.

Стрельцы осенью налаживают личную жизнь. Точнее — пытаются. Семейные и влюбленные пары жаждут освежить отношения, что делают методом проб: выходит порой романтично, порой смешно. В целом цель достигнута — вы становитесь ближе. Свободные же представители знака не могут определиться с выбором потенциального партнера, то соглашаясь на свидания, то отвергая всех. Если запутались, светила советуют сосредоточиться на саморазвитии и планах в деловой сфере. Но — долгосрочных, в ближайшей перспективе все слишком быстро меняется.

Что делать: проводить время в уединении.

Что не делать: давать обещания, дважды не подумав о сказанном.

Середина октября и 20-е числа месяца — время, когда Козероги чувствуют себя гармонично и расслабленно. И, конечно, о ретроградном Меркурии не думают. Напряженными могут стать первые числа ноября. В это время гороскоп сулит Козерогам встречи с авторитетными людьми, а будут ли они плодотворными и приятными, пока не ясно. За ближайшие пару недель любимый человек успеет расстроить, а после — обрадовать.

Что делать: обучать сотрудников, готовить почву для повышения.

Что не делать: льстить и обманывать, чтобы завести связи.

Водолеи склонны видеть то, что они хотят видеть, а не то, что есть на самом деле. В этом — их главная проблема на период ретроградного Меркурия, которая может потянуть за собой разочарования и сложности в делах (если вы вдруг очаровались бизнес-партнером, а после в нем же разочаровались). Ближе к концу октября напомнят о себе долги из прошлого, но не бойтесь — у вас есть ресурсы, чтобы с ними рассчитаться.

Что делать: внимательнее и критичнее относиться к людям и договоренностям.

Что не делать: отказываться от помощи.

Рыбы не хотят делегировать и доверять важное коллегам или домашним. И зря. С таким настроем недалеко и до нервного срыва, а рядом с вами есть по-настоящему надежные люди. Только объяснить им задачу придется детально — ретроградный Меркурий все же, лучше убедиться, что вас поняли точно. Любимый человек будет настроен витать в облаках и расслабляться, настойчиво приглашая вас присоединиться. Можно сдаваться и не чувствовать угрызений совести, особенно после 23-26 октября — это время для чувств и эмоций.

Что делать: устраивать сюрпризы.

Что не делать: брать дополнительную работу.