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«Ну ты ворона»: Психолог объяснил, когда мужчина не женится

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: depositphotos

Специалист по семейным отношениям, лектор и автор книг по психологии отношений Сатья Дас объяснил, как женщине понять, что мужчина не собирается на ней жениться.

По его словам, многие женщины предпочитают заниматься самообманом и заменить реальность за домыслы.

— Женщина говорит, что находится в гражданском браке, сожительствует с мужчиной или у нее есть молодой человек, с которым у них отношения пять лет. Я говорю, ты пойми, если мы все назовем своими именами, то ты можешь немного расстроиться. Это не гражданский брак, это просто сожительство, потому что замуж тебя реально никто не берет, — заявил лектор.

Сатья заявил, что если в долгих отношениях мужчина отказывается их узаконить, то это не женщина проверяет мужчину, подойдет он ей или нет, это ее используют.

— Мужчина не будет добиваться, потому что он уже добился. Мне говорят, что уже от мужика трое детей и 12 лет вместе, а он все не готов жениться. Я же не могу сказать «Ну ты ворона!», поэтому говорю, солнце, он на тебе не женится, — отметил собеседник.

Он сравнил подобные отношения со старой сломанной машиной, которую загоняют в автосервис.

— Не надо питать иллюзий, у тебя же линия жизни не по локоть. На что ты надеешься? — считает специалист.

Кроме того, он призвал выяснять отношения не во время ссор, а когда у людей все хорошо, иное не конструктивно.

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