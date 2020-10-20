Кого коснется пятидневная магнитная буря

Пятидневная магнитная буря, которая обрушится на Землю 21 октября, коснется чувствительных людей и пожилых.

Кандидат биологических наук, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев рассказал, кому нужно быть особенно внимательными в дни солнечной активности.

«У пожилых снижается защитный фон организма, компенсаторные системы устаревают. Когда на нас что-то влияет, мы можем выдерживать холод, жару. С возрастом мы все больше зябнем, все хуже нам от жары. Для пожилых магнитные бури всегда чувствительны. В это время, как правило, повышается артериальное давление. Люди с повышенным содержанием сахара в крови тоже могут страдать. Другие хронические заболевания могут проявиться в острой фазе: не просто кашель начнет мучить, ревматические боли начнутся. Все это провоцирует магнитная буря», – отметил Бородачев.

Кандидат биологических наук посоветовал в эти дни обращать внимание на состояние близких и свое собственное здоровье.

«Лучше перестраховаться – не выезжать на автомобиле, а посидеть дома пять дней, лучше не делать тяжелую работу, чтобы не нагружать кровеносную систему и не вызвать гипертонические явления, не объедаться. Есть заедание, когда человек во время стресса кусочек за кусочком кидает в рот и вроде бы успокаивается. Это плохой вариант. Лучше раствор валерьянки накапать, корвалола, какие-то настои трав аптечные – их можно использовать как защитные средства, помогающие организму выйти из стресса», – добавил он.

Михаил Бородачев сказал, что прогулки на свежем воздухе в период магнитной бури тоже очень важны, однако лучше выходить на улицу утром или вечером, чтобы избежать прямых контактов с солнечными лучами. Астролог подчеркнул, что пик магнитной бури придется на 25 октября.

«Расстояние от Земли до Солнца большое, и полет солнечной плазмы растягивается, мы попадаем в шлейф, подобно шлейфу кометы, у которой хвост на тысячи километров растянут. Плазменный шлейф Солнца растянут в пространстве, по времени Земля будет его пересекать в течение пяти дней», – заключил он.