Новолуние 16 октября добавит напряженности

Карта новолуния – важный оперативно-событийный план на лунный месяц до следующего более позитивного новолуния 15 ноября.

Точное соединение Солнца и Луны, определяющее сам принцип и форму «новолуния», пройдёт 16 октября в 22.30 (мск) в 24 градусе знака Весы в соединении со звёздами Спика и Арктур, имеющих в астрологических трактовках в целом оптимистичные характеристики.

Однако взаимодействие планет в карте новолуния не просто оставляет желать лучшего, а выглядит уж слишком контрпродуктивно. Светила находятся в самом нежелательном аспекте «квадратуры» с Сатурном, Марс направляется к повторному «квадрату» с Юпитером (на первом прогремел взрыв в порту Бейрута), а Меркурий уже развернулся ко второй (из трёх) оппозиции с Ураном. Как говорится, набор связей планет не для слабонервных.

В событийном русле карта новолуния обещает явно боевитый и непредсказуемый месяц, которому под силу повернуть течение многих процессов в другое русло или на новый уровень, создать ситуации в стиле «с ног на голову».

Здесь надо сразу сказать, что вторая половина (как вторая серия) лунного месяца, стартующая в субботу, 31 октября, картой полнолуния (Солнце и Луна в это время в оппозиции друг к другу), будет не менее драматичной – светила встанут в одну линию с парадоксальным Ураном. Данная связь светил с «властелином неба» в первую очередь напоминает о неожиданностях и революционном, «электрическом» характере Урана.

Традиционные ценности эксцентричной планеты, повышающей протестные настроения в обществе, крепко стоят на таких понятиях, как реформы и анархия, свобода и вольнодумство, волюнтаризм, самодурство и странности, ураганы и, конечно, смех. Все эти принципы влияния Урана наверняка станут более выпуклыми с 30 октября по 15 ноября.

Как раз аромат полнолуния, связанный с Ураном довольно своевременно (подтверждая связь астрологической символики с событиями на земле), подчеркнёт одно из важных событий этого лунного месяца – выборы президента в США 3 ноября, которые вряд ли обойдутся без неожиданностей. К примеру, именно с 3 ноября повернёт на прямое движение, важный в ситуации выборов Меркурий. Любопытно, что в таком же положении, как в полнолуние 31 октября, находятся светила и Уран в гороскопе работающего президента Дональда Трампа, параллельно указывая на мощное влияние Урана (наряду с Юпитером) на историю Северной Америки и чаяния её народа.

Подчёркивая взаимодействие и расстановку планет в карте новолуния, стоит сказать и об окончании цикла соединений Юпитера с Плутоном. Заключительное соединение этих планет будет точным 12-13 ноября, при довольно сложных транзитах Луны и развороте на прямое движение Марса (планета будет стационарной). Кроме того, ближайшие дни вокруг этого соединения могут быть наполнены накалённой, тревожной, во многом аварийной атмосферой – программа этого периода может выдать множество пертурбаций и перевоплощений на разных уровнях социально-политической жизни.

Serg Korablev