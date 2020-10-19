Таролог: «Павел не первый раз изменяет своей жене»

Потомственная ведунья Саона подтвердила опасения поклонников пары Павла Воли и Ляйсан Утяшевой и рассказала об изменах шоумена.

Сеть обсуждает фотографии юмориста в компании молодых эскортниц. Некая Дарья, с которой Воля провел время, утверждает, что юморист сам подсел к ней в ресторане. Поклонники пары гадают, давно ли Воля изменяет своей жене. Таролог подтвердила самые страшные опасения фанатов и заявила, что резидент Comedy Club пользуется популярностью у женщин.

"Он не первый раз изменяет своей жене", — заявила она.

По словам ведуньи, Утяшева умная женщина и не предает значения изменам мужа. Гимнастка на многое закрывает глаза и старается наставлять мужа, чтобы он не отдалялся от семьи.

Саона также считает, что Воля не забывает о жене и уделяет ей достаточно внимания, несмотря на измены. Карты таролога не предвидели развод пары. Потомственная ведунья рассказала, что юмориста еще не раз заметят в компании с другими женщинами, но это не будет иметь никакого значения.