Опасно переходить черту — гороскоп на 18 октября

2-3 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе усиливают сентиментальность, чувственность, фантазию, но также помогают держать все эмоциональные потоки под контролем.

Как бы ни были сильны те или иные прихоти и зависимости, в любой момент есть возможность остановиться и не перейти черту. Тем, кто не любит излишества, не представит труда укротить свои аппетиты, удержаться в рамках диеты, экономии или порядочности. Также это день инертности, углубления в прошлое и верности знакомым сценариям. Переживания этого дня помогают смиряться с неизбежным, смягчать неприятную правду, делать выводы и подводить итоги.

Овен

День станет подарком для эмоциональных и восприимчивых к эротике Овнов: они смогут свободно отдаваться чувствам и интимным фантазиям. Также, атмосфера этих суток усилит расточительность (не исключено, что вы будете щедры за чужой счет). Удовольствиями и «запретными плодами» лучше наслаждаться в первой половине дня. К вечеру начнет побеждать здравый смысл: сдержанность, экономность, осторожность.

Телец

Сегодня Тельцы пребывают в пассивной гармонии со своим окружением. На взаимопонимание, равновесие интересов, благоразумие и взаимную ответственность вполне можно рассчитывать в материальной, мировоззренческой, бытовой и чувственной сферах. День не годится для резких перемен и констатации грустных фактов. Звезды советуют не «развивать» отношения, а получать радость от приятных совместных моментов.

Близнецы

Близнецам сегодня желательно учитывать свое самочувствие. Звезды предупреждают, что недомогания (особенно, хронические) в этот день могут протекать для вас почти бессимптомно. Также, вам придется считаться со списком рутинных обязанностей. Чтобы они не слишком вам досаждали, можно совместить их с чем-то приятным - например, с фоновой музыкой. Не лучший момент для знакомств и шумных развлечений.

Рак

У Раков есть все необходимое, чтобы провести сутки в гармонии с собой и миром. Это день пассивных чувств и привычных сценариев, он позволяет поддаться инерции или власти воспоминаний. Хорошо провести его в знакомой обстановке, среди эмоционально и духовно близких людей, в «компании» дневника, старого фильма или любимой музыки. Не стоит отказывать себе в удовольствии поговорить с бывшей пассией.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам блюсти свою личную «эмоциональную гигиену». Желательно оказаться в атмосфере, исключающей плохие воспоминания. Вредны эмоциональные и физические перегрузки. Не стоит планировать посещение шумной вечеринки, прием большого числа гостей или генеральную уборку собственными руками. Хорошо провести время среди лояльно настроенных домочадцев или в доме у старинных друзей.

Дева

Девам сегодня трудно сменить тон или ход мыслей. Многие Девы вплоть до вечера будут развивать начатую накануне тему или обдумывать новости, при этом все глубже погружаясь в прошлое. К счастью, воспоминания часто будут приятными, или хотя бы удовлетворительными. День не годится для бурных перемен и активного творчества. В личных встречах и других мероприятиях лучше держаться знакомой программы.

Весы

Весам звезды советуют использовать этот день для наведения порядка в кошельке и плановых закупок. Если у вас достаточно средств, можно отправляться по магазинам утром: это наилучшее время для реализации прихотей, в том числе, интимных. Возможно, вам попадется то, что вы давно искали. Если ваш приоритет - экономия, разумнее перенести шоппинг на вечер: здравый смысл поставит границы вашей фантазии.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут хранить верность своим планам, вкусам и привычкам, игнорировать внешние помехи, уйти в свой внутренний мир или в частную жизнь. Все хорошее в эти сутки «не терпит суеты». В разумных пределах, уместны все знакомые вам удовольствия, если они не требуют большой энергоотдачи. Спокойствие и уравновешенность обеспечат вам хорошее самочувствие и сделают удачнее любой ваш выбор.

Стрелец

Стрельцы ничего не потеряют, если проведут эти сутки в сознательном уединении. Звезды подсказывают, что оно не обязательно должно быть полным, но вам лучше ограничить имеющиеся контакты, избегать случайных связей, лишней суеты и новых знакомств. День поможет вам сосредоточиться на ключевых вехах прошлого, «отделить зерна от плевел», навести порядок в своих мыслях, финансах или духовных ценностях.

Козерог

Козерогам сегодня полезно прояснить картину прошлого: отсеять шелуху в старых планах, упорядочить картину знаний или былых связей. Ностальгический процесс не закончится одним днем и потребует времени для более обстоятельных размышлений. Многим Козерогам будет все еще сложно расстаться со старыми мечтами, симпатиями и ценностями, признать неактуальность прежних вкусов или финансовых приоритетов.

Водолей

Сегодня Водолеям имеет смысл во всем придерживаться осторожной политики. Старые кумиры вскоре будут сброшены с пьедестала, а былые страхи развеяны - но опасно торопить события, пока вы окончательно не отряхнули пыль прошлого со своих ног и не закрыли страницу. Не стоит отрекаться от своих планов, профессиональных и духовных ценностей, а также отменять раньше времени привычные меры безопасности.

Рыбы

Сегодня звезды дают Рыбам «охранную грамоту» в пути или маяк в поисках истины. Благодаря им, вы не собьетесь с дороги и можете не бояться сюрпризов в обозримое время. Но звезды напоминают вам, что прежние ориентиры станут бесполезными или ложными в новой жизни, которая уже не за горами. Легко идти с закрытыми глазами по знакомому пути, но не спешите прокладывать по старым картам новые маршруты.