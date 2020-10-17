Доходы вырастают — финансовый гороскоп на 18 октября

Сегодня вам могут поднять зарплату, подарить дорогой презент или повезет в лотерее.

Овен

Этот день станет благоприятным для тех Овнов, которые ориентированы на развитие партнерского сотрудничества в бизнесе. Особенно благоприятные сдвиги у вас возможны в первой половине дня. Однако необходимо помнить, что попытка увести деньги от налогообложения или как-то схитрить, нарушив закон, может привести к штрафным санкциям.

Телец

Хороший день для Тельцов, ориентированных на интенсивное выполнение текущей работы. У вас могут установиться доброжелательные отношения с коллегами по работе и с непосредственным начальством. Особенно преуспеют те, кто любят свою работу. Также, было бы крайне опрометчиво строить планы относительно дальнейшего бизнеса. Ситуация может временно выйти из-под контроля.

Близнецы

Первая половина дня благоприятствует для Близнецов, профессионально занимающихся раскруткой бизнеса. Также удачно идут дела у тех, кто в своей деятельности связан с заграницей: туристические агентства, транспортные предприятия, внешняя торговля и совместные предприятия. Вместе с тем, вы можете столкнуться с ситуацией несвободы, будто вашу инициативу пытаются ограничить.

Рак

Наиболее перспективное направление деятельности Раков на сегодня – укрепление безопасности своего бизнеса. Установка охраной сигнализации, средств видеонаблюдения, а также подписание договора на страхование имущества – все эти меры значительно укрепят ваши позиции. По линии связей с заграницей возможны срывы сроков поставки товаров, неудачные поездки.

Лев

У многих Львов, чья работа связана с согласованиями и частыми поездками, первая половина дня пройдет благополучно. Появляются новые полезные знакомства, которые могут перерасти в перспективе в деловое партнерство. Если у вас имеются крупные непогашенные задолженности, то во второй половине дня ситуация может обостриться. Не исключен материальный ущерб или штрафные санкции.

Дева

Первая половина дня пройдет успешно для Дев. Хорошо заниматься оптовыми закупками товара для его последующей реализации в розничной торговой сети. Во второй половине дня нежелательно проводить переговоры с иностранными партнерами и урегулировать юридические вопросы. Возможны напряжения по линии партнерства из-за несоблюдения договорных обязательств.

Весы

Звезды советуют Весам активнее вести себя в бизнесе и руководствоваться в принятии решений исключительно собственным мнением. Ваши инициативы и начинания, предпринятые в первой половине дня, будут поддержаны и получат успешное развитие в дальнейшем. Вместе с тем вторая половина дня неблагоприятна для подготовки финансовых отчетов. Вы можете допустить ошибку.

Скорпион

У Скорпионов этот день станет благоприятным для любой работы, требующей глубокого исследования. Работники гостиниц, ресторанов, санаторно-курортных комплексов смогут получить дополнительные доходы помимо основной зарплаты. Однако во второй половине дня не совсем удачное время для тех, кто занят в сетевом маркетинге, в торговле модной одеждой и ювелирными украшениями.

Стрелец

Для Стрельцов первая половина дня складывается успешно с точки зрения информационного обмена. Особенно полезно будет обсудить дальнейшие планы в бизнесе с единомышленниками и друзьями. Хорошо идет учеба, повышение профессионального уровня. Однако во второй половине дня не рекомендуется заниматься строительными и ремонтными работами.

Козерог

У Козерогов, заинтересованных в карьерном росте, первая половина дня станет весьма удачной. Вас могут повысить в должности или выплатить премию. Безработные смогут найти хорошую работу. Вместе с тем, во второй половине дня лучше отложить запланированные ранее деловые поездки и встречи. Не следует давать обещаний, в выполнении которых у вас нет уверенности.

Водолей

От Водолеев звезды ждут смелых инициатив по расширению своего бизнеса. В первой половине дня удачно проходят контакты с партнерами из других регионов и стран. Можно расширять географию бизнеса, выходить на новые рынки. Вместе с тем во второй половине дня рекомендуется воздержаться от крупных покупок, особенно если речь идет о строительных материалах, мебели и торговом оборудовании.

Рыбы

Финансовое благополучие Рыб складывается во многом благодаря успехам их деловых партнеров. Ваши доходы могут вырасти в первой половине дня. Можете рассчитывать на оформление причитающихся вам по закону льгот, субсидий, компенсаций. Во второй половине дня вероятны сбои в ритме работы из-за несогласованности действий и ошибочной информации.