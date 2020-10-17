Злые языки могут испортить отношения — любовный гороскоп на 18 октября

Сегодня ваша любовь под ударом общественного мнения и недоброжелателей.

Овен

Если вы мечтаете о взаимопонимании с объектом своей симпатии, попробуйте сделать первый шаг. Постарайтесь простить любимому человеку ошибки и досадные недоразумения. Одиноким Овнам звезды не рекомендуют бродить по просторам Интернета в поисках потенциальных партнеров.

Телец

Для многих Тельцов этот день обещает быть спокойным, если вы сумеете преодолеть желание критиковать и поучать любимого человека. Не исключено, что одинокие Тельцы попробуют внести нотку лирики в общение с потенциальным партнером.

Близнецы

Не исключено, что в этот день вы невольно вспомните о своих старых страхах и тревогах. Поскорее постарайтесь избавиться от призраков прошлого. Одиноким Близнецам в общении с противоположным полом не стоит перестраховываться на каждом шагу.

Рак

Скорее всего, ваш внутренний голос подскажет как поступить в сложившейся ситуации. Главное – не откладывать решение и действия. Свободным Ракам стоит жить сегодняшним днем и проще относиться к сложностям в общении с противоположным полом.

Лев

Для многих Львов этот день может выдаться суетным и беспокойным. Тем не менее, постарайтесь не срывать плохое настроение на второй половинке. Одинокие Львы, если вы будете на каждом шагу сомневаться, то шанс, который выпадает раз в жизни, может пройти мимо вас.

Дева

Сегодня у некоторых Дев есть вероятность возникновения конфликтов в любовном союзе. Самое обидное, что причина может быть незначительной. Для одиноких Дев этот день – не лучшее время для избыточной самокритики. Это внесет ненужные осложнения в общение.

Весы

Для многих Весов в отношениях с любимым человеком сегодня главную роль может сыграть не смысл сказанного, а интонация, с которой вы обращаетесь к партнеру. Свободные Весы почувствуют тайное покровительство со стороны потенциального партнера.

Скорпион

Некоторых Скорпионов сегодня ждут осложнения в отношениях с пассией. Какая-то ошибка, допущенная в прошлом, неожиданно может дать о себе знать. Жизнь одиноких Скорпионов сегодня будет окружена в глазах окружающих ореолом таинственности.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам в общении с объектом вашей страсти сегодня, как никогда стоит следить за своими словами и поступками. Одинокие Стрельцы, постарайтесь отнестись философски к возможным неудачам.

Козерог

Козерогам звезды советуют проявить максимум дипломатии и такта. Вполне вероятно, что любимый человек болезненно реагирует на малейшую критику в свой адрес. Свободных Козерогов могут захлестывать сильные чувства. Под их влиянием вы можете совершать спонтанные поступки.

Водолей

Сегодня многим Водолеям нужно проявить некоторую недоверчивость и осторожность. Если вы получаете какую-либо информацию об объекте своей симпатии, ее нужно тщательно перепроверять. Свободным Водолеям желательно не предпринимать никаких попыток что-либо кардинально изменить в своей жизни.

Рыбы

Угрозой для вашего семейного благополучия сегодня могут стать злые языки, которым не дает покоя ваша пара. Тем не менее, в итоге все будет зависеть от вашей реакции. Если одиноким Рыбам кажется, что соперники их опережают, звезды советуют не совершать опрометчивых поступков.