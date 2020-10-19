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6 женских имен, обладательниц которых избегают мужчины

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Имя избранницы имеет немалое значение для мужчин.

Эксперты утверждают, что оно влияет на способность создания гармоничных отношений. В связи с этим был составлен топ-6 женских имен, с обладательницами которых сложно строить отношения.

Одним из таких имен является Диана. Женщины с этим именем хороши собой, но имеют твердую позицию, которую готовы отстаивать до победы. Им стоит проявлять мягкость, а также давать возлюбленному принимать самостоятельные решения.

Обладательницы имени Инна гордые и независимые. Они не способны уступить и принять позицию избранника, что разрушает их романтические отношения.

Женщины с именем Оксана часто пугают мужчин своим стремлением к достижению цели. Они готовы идти на жертвы ради своей карьеры.

В свою очередь Зинаиды скрывают от мужчин свою женственность, чувственность и покорность. Им не стоит стесняться говорить о желании взаимной любви.

Женщины с именем Светлана слишком эмоциональны. Если им что-то не нравится, они не станут молчать. При этом Светланы не готовы к конструктивному диалогу. Мужчины для них не являются авторитетом, ведь эти женщины полагаются только на себя.

Лариса, по мнению экспертов, является прирожденной карьеристкой. Ее ничего не остановит на пути к успеху, мужчина будет лишь помехой в данной ситуации. У обладательниц этого имени тяжелый характер, они часто всем демонстрируют свои достижения.

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