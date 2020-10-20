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Вселенная в октябре преподнесет щедрые подарки трем знакам

Говорит Уфа3 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Вторая половина октября – это время, когда солнышко все реже балует своими лучами, а воздух постоянно остывает.

Некоторым знакам зодиака Вселенная компенсирует уходящее тепло щедрыми подарками.

Рак

Во второй половине октября Фортуна будет щедро осыпать Раков своими дарами. В последнее время Раков преследовали неудачи, но успех на профессиональном поприще подарит им позитивный заряд энергии. Карьерные успехи подарят Ракам уверенность в собственных силах.

Дева

Честолюбие Дев проснется в конце октября. Желание жить на широкую ногу перекроет все остальные стремления Дев. Они захотят побеждать всегда и во всем. Но находясь на высоте, можно нажить себе врагов. Поэтому не забывайте оглядываться по сторонам.

Весы

Представители этого знака Зодиака в последнее время сильно расслабились и просто плывут по течению. Звезды рекомендуют им активно заняться своей жизнью и выйти из состояния дремоты. Конец октября обещает Весам судьбоносные перемены. Действовать лучше сейчас, так как это ускорит исполнение всех желаний.

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