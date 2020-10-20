Астрологи: «Лихорадить нас будет до ноября 2021 года»

Високосный 2020-й год ознаменовался пандемией и связанными с ней массовыми болезнями, страданиями и смертями.

Год Белой Металлической Крысы принес всей планете беду, к которой человечество оказалось совершенно не готово. Почему же, давая перед Новым годом традиционные прогнозы, о грядущем бедствии нас не предупредили те, кто претендует на способность предвидеть события по расположению планет? И закончатся ли наши мучения вместе с господством Белой Крысы? Эти вопросы мы задали астрологам разных школ – классическому и ведическому.

Астролог-исследователь классической школы Ольга Гранкина считает, что астрологи не предсказывали конкретно пандемию, так как ситуация с коронавирусом создана людьми, а не планетами:

– Но о возможности финансового кризиса большинство астрологов предупреждали. А некоторые и о катаклизмах вселенского масштаба. На это указывал целый ряд факторов. Например, затмения. Чем их больше, тем кризиснее и напряжённее год. Обычно в год бывает 4 затмения, а в 2020-м их 6.

В 2020 году происходит передел мира, причина которого в точном соединении Юпитера и Плутона, которое называется «аспект миллионеров». Плутон – планета, символизирующая трансформации, большую политику, мощные энергии масс, смерть. Это планета чёрно-белая, действующая по принципу «все или ничего»: у одних всё отбирает, другим всё даёт. А Юпитер – планета «широкой души», открытых границ, путешествий, глобализации. Их соединение и породило перераспределение грандиозных финансовых потоков, как между отраслями, так и между людьми, фоном которому оказалась пандемия. Результат – одни резко обогатились, другие стремительно обеднели.

Массовой тревоге мог способствовать Нептун – планета тайн, тумана, гипноза, фармакологии, психических нарушений, а также паники. Свою роль в нынешней ситуации сыграл и Сатурн, тоже соединявшийся в этом году с Плутоном и Юпитером. Сатурн – планета ограничений, законов, закрытых границ, иерархии и строгих порядков. Это он установил новые порядки и ввёл множество запретов, а также разграничил мир, установил рубежи и закрыл границы государств.

К сожалению, весь следующий, 2021-й год Сатурн будет находиться в очень напряженном аспекте к планете Уран, символизирующей свободу, новаторство, авиаперелеты, интернет. Поэтому, хотя сама пандемия и пойдёт на спад, многие ограничения продолжат своё действие.

Ведический астролог Ольга Эльф подчеркивает, что существует опреенное положение планет, которое вызывает напряжение в мире, но через какие именно события мы ощутим это напряжение, астрология предсказать не может.

– Пандемию сделали возможной главные небесные зачинщики беспорядка, они же самые мощные планеты – Юпитер и Сатурн.

Поясню: вот пришел Юпитер со своей мощной энергией в огненный целеустремленный Стрелец, а человек, предположим, занят мелкими житейскими проблемами и забыл о своем глобальном развитии, о высшем Предназначении. Тогда Юпитер начинает по-своему напоминать ему о том, что действительно важно. Подкидывает объективные трудности, проблемы со здоровьем. А если большинство людей на планете заняты суетой вместо главного, то и напоминания Юпитера будут глобальными – то есть, масштабными бедствиями. А как раз в ноябре-декабре 2019-го, когда мир узнал о нулевом пациенте с коронавирусом, Юпитер и был в Стрельце.

А потом пришел в Козерог и упал. И начал требовать нестандартного подхода к решению проблемы, но при этом развязал руки дилетантам и проходимцам. В конце июня Юпитер вновь вернулся в Стрелец и наступила передышка. Появились условия для того, чтобы разработать вакцину. Но тут велика вероятность ошибок, так как Юпитер с мая до середины сентября был ретроградным.

Все эти испытания Юпитер устраивает нам не один, а с помощью Сатурна. Сатурн находится в Козероге с января 2020 года. Это его собственный знак – медленный, упертый и трудолюбивый. Сатурн заставляет всех работать с полной отдачей, а тех, кто этого не делает, подстерегают болезни и проблемы. Сатурн и помог Юпитеру бросить человечеству нешуточный вызов.

Замыкает влияющую на год триаду Солнце. Под влиянием солнечной энергии придется не просто трудиться, а четко понимать свою цель и направлять амбиции именно на нее.

– Что же нас ждет в ближайшем будущем?

– В ноябре Юпитер опять вернется в Козерог. И тем самым создаст условия, при которых количество заболевших начнет расти, будет больше осложнений и летальных исходов. Не исключена вероятность второго локдауна. Лихорадить всех нас будет, как минимум, до ноября 2021 года, пока Юпитер окончательно не войдет в знак Водолея. Проблемы в социальной сфере и в экономике будут нарастать. На осевшем рынке шанс найти хорошую работу останется только у крепких профессионалов, остальным придется выживать. Мы вступаем в новую астрологическую эру, и она требует от нас выработать новый способ мышления – научиться видеть боль другого человека, стать более милосердными, внимательными, добрыми. Решить, наконец, зачем мы на этой планете – разрушать или созидать?