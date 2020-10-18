Зарабатываем на репутации — финансовый гороскоп на 19 октября

Сегодня необходимо рекламировать себя и свои сильные стороны.

Овен

Сегодня Овны смогут убедиться, что у них есть надежные помощники и партнеры. Деловые отношения в сочетании с дружеским расположением усиливают эффективность ваших усилий. Если ваша работа заключается в консультационных услугах, то день пройдет весьма результативно. Можете рассчитывать на получение льгот и денежных премий.

Телец

Тельцы в течение дня могут почувствовать эмоциональный подъем и оптимизм. Это положительно скажется на всех делах. Многие деловые контакты проще и эффективнее осуществлять в обстановке неформального дружеского общения. Очень хорошо идут проектные работы в творческом коллективе в группе единомышленников. Старайтесь работать на будущее.

Близнецы

Близнецам, имеющим свой бизнес, удастся провести эффективные рекламные акции. Те, кто в своей деятельности связаны с рекламными агентствами, туристическими бюро, ювелирными салонами, индустрией развлечений, моды и шоу-бизнеса, почувствуют улучшение в делах. Это хорошее время для улучшения отношений с начальством.

Рак ‌‌

Ракам звезды советуют интенсивно развивать отношения с иностранными партнерами и людьми из других регионов. Вас могут пригласить в поездку для ознакомления с деталями сотрудничества. Стоимость проезда будет оплачена не вами, а одной из заинтересованных сторон. Можно заниматься долгосрочным планированием. Банк легко пойдет вам навстречу при выдаче ипотечного кредита.

Лев

Львам звезды советуют вести переговоры о сотрудничестве и заниматься укреплением деловых связей. Вам удается найти компромиссные решения для таких соглашений, которые будут выгодны свом участникам переговорного процесса. Можно смело заключать партнерские договора. У многих бизнесменов это благоприятное время для обновления бизнеса.

Дева

Девы смогут добиться хороших результатов в работе, если проявят свойственную вам смекалку, изобретательность и трудолюбие. Самые большие деньги вы сможете заработать только собственным умом. И сейчас звезды создают для этого наиболее благоприятные условия. День располагает к публичным видам деятельности, оказанию клиентских услуг.

Весы

Звезды советуют Весам в любом деле действовать решительно и инициативно – это главное условие для успеха дня. Немного авантюрный стиль поведения сегодня будет оправдан. Хорошее время для тех, кто занят в промышленном производстве, коммунальных и ремонтных службах. Владельцы фирм могут проводить модернизацию производства.

Скорпион

Отличное время для тех Скорпионов, которые занимаются гостиничным бизнесом, работают в аптеках, санаториях, профилакториях, базах отдыха, ночных заведениях и ресторанах. Вам удастся провести выгодные сделки с недвижимостью. У консультантов может увеличиться приток клиентуры. Партнерские отношения развиваются динамично. Рекламное объявление даст хороший эффект.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют заниматься укреплением деловых связей. Те знакомства, которые состоятся у вас сегодня, вскоре могут перейти в разряд дружеских и будут весьма полезны в дальнейшем. Это хорошее время для обсуждения планов по бизнесу с друзьями и единомышленниками. День располагает к работам по ремонту, благоустройству и строительству.

Козерог

Замечательное время для тех Козерогов, которые ориентированы на карьерное продвижение. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что вам предложат повышение в должности или выпишут премию. Ваши деловые связи растут и крепнут. Особенно преуспеют те, кто занят в сетевом маркетинге или торгует модной одеждой.

Водолей

Звезды советуют Водолеям, прежде всего, заниматься рекламной деятельностью и предпринимать любые иные шаги, повышающие престиж и популярность вашей фирмы. Рекламные агентства и туристические бюро получают хорошие доходы. Легко идут строительные и коммунально-бытовые работы. Доход от сделок с недвижимостью заметно растет.

Рыбы

Многие Рыбы с успехом будут заниматься финансовой деятельностью с использованием банковских счетов. Необходимо оплачивать счета по кредитам. Можно проводить рефинансирование долгов на более выгодных условиях. Работа с информацией будет способствовать включению дополнительных ресурсов в ваш бизнес. Успешно проходят рекламные акции, короткие поездки.