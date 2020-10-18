Расширяем горизонт возможностей — гороскоп на 19 октября

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце приглашает к подвижному образу жизни, дарит гибкость и изобретательность, позволяет совмещать противоположности.

В ходе любого дела удастся расширить горизонты, что-то исправить или припомнить прежние навыки. Найдется повод для поездки, разминки, возобновления сотрудничества, нового поворота в пути, нестандартного подхода к делу. Появится азарт для игры, смелость для предоления кризиса, энергия для разъездов, тренировок, поисков, маневров, перебора вариантов. Могут сработать методы активной дипломатии (примирения в процессе выполнения общего дела или обмена услугами).

Овен

Овнам этот день добавит энергии, предприимчивости, изобретательности и дипломатичности. Многие Овны начнут искать подходы к партнерам, с которыми не ладят, в том числе, находящимся за рубежом. Опровергая традиционное мнение о себе, как об индивидуалистах, большинство Овнов будет не прочь пойти на компромисс, однако им придется подождать ответа (особенно, если вторая сторона не на шутку обижена).

Телец

Сегодня медлительные и ленивые Тельцы теряют свои преимущества, а шустрые и подвижные, наоборот, получают свой дополнительный или повторный шанс. Можно расширить сферу влияния или повысить скорость ведения дел, подключив кого-то из зарубежных или иногородних партнеров. Независимо от особенностей своего личного темперамента, всем Тельцам звезды рекомендуют стать внимательнее в финансовых вопросах.

Близнецы

Сегодня для Близнецов заразительна чужая активность. Многие Близнецы наберут нужный темп благодаря энергии и деловитости своих партнеров, либо под общим влиянием подвижного и переменчивого окружения. Звезды советуют помнить о нюансах своего самочувствия и не гнаться за более энергичными люьми там, где это превышает ваши текущие возможности: наверстать упущенное и нагнать друзей вы еще успеете.

Рак

Ракам сегодня полезно окунуться в атмосферу повседневной суеты. Это не только поможет им не зацикливаться на тягостных мыслях, но и позволит сделать что-то в направлении своей главной цели. День подскажет обходные пути и способы маневра, которые вы раньше, возможно, не замечали (или недооценивали). Не исключено, что вы подсмотрите остроумный ход или прием у кого-то из своих коллег или клиентов.

Лев

Сегодня Львы взбодрятся физически или воспрянут духом (возможно, то и другое вместе). Появятся силы для продолжения учебы, путешествия, развития бизнеса. Чтобы усилить целительный эффект этих суток, звезды советуют начать утро с разминки или найти для нее время в течение дня. Дела пойдут лучше, если вы посетите спортзал или бассейн, лишний раз выгуляете собаку, решитесь на пробежку или растяжку.

Дева

Сегодня у Дев есть энергия для домашних хлопот и преодоления кризисов. Веселее пойдет повседневная рабочая рутина. Звезды советуют отдать предпочтение заботам, связанным с техникой, медициной, животными, и выбирать задачи, для выполнения которых нужна подвижность. Не стоит заниматься делом, требующим усидчивости, сосредоточенности, деликатности, безошибочного эстетического или финансового чутья.

Весы

Весам в эти сутки не стоит сидеть на месте. Будет несложно найти повод, чтобы покинуть дом, рабочий кабинет или другое замкнутое пространство. Самое время отправиться в командировку, посетить тренажерный зал, произвести разведку, восстановить сотрудничество с партнерами. Не помешает припомнить забытые навыки, например, водительские, технические или спортивные: возможно, вскоре они вам пригодятся.

Скорпион

Ситуации дня требуют от Скорпионов ловкости, деловитости, изворотливости. Могут пригодиться такие качества, как общительность, мобильность и спортивный дух. Приветствуется владение альтернативными подходами и готовность учиться (или восстанавливать забытые навыки). Виртуозное владение разными приемами поможет вам «держаться на плаву», например, поддерживать динамический баланс в финансовой сфере.

Стрелец

Стрельцов ждет всплеск сил и азарта. День подходит для тренировки с целью восстанавления игровых, военных, инструментальных, водительских или спортивных навыков. Можно довериться чутью и не сходить с дистанции, пока хватает дыхания: каждая мелкая победа - шаг в будущее. Хорошо совмещать разные подходы и приемы. Эффективны упражнения на растяжку, ловкость, скорость, ориентирование, маневрирование.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам внести в свой стандартный жизненный ритм немного разнообразия, так или иначе расширить привычные деловые или бытовые горизонты. Полезно затеять небольшое побочное исследование, совершить мини-вояж, поискать нестандартное решение давней проблемы в доме или в бизнесе. За ключевые планы, наоборот, лучше не браться: вы непременно допустите в них хотя бы один промах.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям сделать маленький шаг в будущее. При этом не обязательно открывать новые горизонты и радикально менять план. Достаточно вернуться к старой задаче и попробовать подойти к ней с новых позиций. Возможно, не исчерпан потенциал вашего старого хобби или вас ждет замороженный проект. Не беда, если вы растеряли единомышленников: впоследствии они снова будут рядом с вами.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам решать частные задачи и не пытаться охватить всю проблему целиком. Это не лучший момент для утверждения планов, выбора основной профессии или постоянного места работы. Возможны ошибки в финансовых делах и в текущих хлопотах, промахи в личных и деловых отношениях. По возможности, вам стоит отказаться от покупок и сделок, повременить с поездкой, ответственным визитом.