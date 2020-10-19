Самые верные женщины по знаку зодиака

Есть такие женщины, которые будут счастливы со своими любыми при любых обстоятельствах.

Такие женщины робкие и неуверенные на первый взгляд. Однако если речь заходит о семье и близких, то они бросаются на их защиту. Семья для Овнов – это все. Замуж они выходят один раз. Никогда не бегут от трудностей и борются за своего партнера.

Обладают не самым простым характером. Это выражается в стремлении высказать все, что думают в лицо. Женщины-Близнецы – прекрасные домохозяйки, однако их и в свет можно вывести. Могут флиртовать, но не переступают черту. Их половинкам не стоит сомневаться в их преданности.

Этот знак – образец верности. Измены не входят в их мироощущение. После работы такие женщины бегут за продуктами, а потом домой, к семье. Такие женщины откажутся от похода с подругами в кафе ради вечера с близкими.

Невзирая на непростой характер, Скорпионы – верные спутницы. Могут совершать множество ошибок, но остаются преданы своей семье.

Женщины-Водолее легки на подъем, общительны. Любят пофлиртовать, однако не более того. Семья для них всегда на первом месте. Спутники таких женщин могут быть уверены в их надежности.