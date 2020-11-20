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Исаак Ньютон предсказал конца света в 2060 году

Kdpconsulting.ru3 часа назад
Фото: Kdpconsulting.ru

Сэр Исаак Ньютон предсказал конец света более трех столетий назад — всплыли потерянные бумаги, и они не оставляют человечеству много времени на раздумья.

Сэр Айзек, английский математик, физик и астроном, один из самых влиятельных ученых всех времен опубликовал в 1687 году книгу «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica». Она заложила основы законов движения и всемирного тяготения, которые, как говорят, были вдохновлены падением яблока с дерева. Однако, по-видимому, Ньютон был так же близок к своей религиозной стороне, как и к своей научной.

Документы, обнаруженные в 1969 году в сундуке дома графа Портсмутского, свидетельствуют о том, что Ньютон верил в наступление апокалипсиса ровно через 1260 лет после основания Священной Римской Империи. В своем письме от 1704 года, показанном в 2007 году в Иерусалимском Еврейском университете, Ньютон использует библейскую книгу Даниила для вычисления даты Конца света. Эта записка раскрывает глубоко духовную сторону человека, которого обычно считают строгим рационалистом.

Он уверенно заявил в газетах, что Библия доказывает, что конец света наступит в 2060 году, добавив: «Он может закончиться позже, но я не вижу причин для его окончания раньше. Я упоминаю об этом не для того, чтобы утверждать, когда наступит конец света, а чтобы положить конец опрометчивым догадкам людей с причудами, которые часто предсказывают время конца света. Поступая так, они дискредитируют священные пророчества так же часто, как их предсказания терпят неудачу»

Он обещал, что в последние дни будет «гибель нечестивых народов, конец плача и всех бед, возвращение евреев (из) плена и установление ими процветающего и вечного Царства».

Йемима Бен-Менахем, один из кураторов выставки, сказал в 2007 году: «Эти документы показывают ученого, руководствующегося религиозным рвением, желанием увидеть действия Бога в мире».

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