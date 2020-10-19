Энергетические аспекты 2021 года Белого или Металлического Быка, Синь Чоу. Часть 3

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Несмотря на медлительность энергии Быка и кропотливость энергии небесного ствола года иньского металла Синь, минорным 2021 год определенно не будет.

Ведущая звезда в годовой карте Ци Мень Дун Цзя, звезда Тянь Чжун, и ведущие Врата года, врата Шан Мэнь или Врата Разрушения, никому не дадут заскучать и надолго успокоиться. Характер их проявлений – это всегда какое-то движение, резкость, скорость, напор и адреналин, азарт и импульсивность, риск и приключения. А в худших проявлениях – гневливость и скандальность.

Причем эти качества часто будут проявлять и сильные мира сего, начальники и руководители разного ранга. Так что будьте морально готовы.

В конструктивном варианте эти проявления будут уместны в таких областях, как политика, высококонкурентный бизнес, продажи, судебные тяжбы, спорт и путешествия.

Ведущий расклад года Синь/Синь называется «скрытый отклик на Небесном дворе». В грустной древнекитайской традиции он определяется как: «Уходят на задний план общие интересы, выдвигается личная корысть.

Тяжбы и наказания, обвинения в преступлениях».

Действительно, Синь узконаправлен. Это стрела, которая преследует свою конкретную цель. Недаром именно в предыдущий год Синь Чоу (1961) так называемое Движение неприсоединения получило широкое развитие.

Многие просто не захотели поддерживать чуждые им интересы. Своя рубашка оказалась ближе к телу.

Еще одно знаменательное событие 1961 года – начало строительства Берлинской стены, которая стала символом железного занавеса, разделившего Германию, да и весь мир, на два лагеря.

Не правда ли, железный занавес – это очень символично для энергии иньского металла на иньской земле.

Что касается тяжб и наказаний, то ведущие врата года, определяющие основной тип взаимодействия, идеально подходят как раз для ловли преступников и взыскания причиненного ущерба. Благо, проштрафившихся, как уже было сказано, будет выявлено много.

Но не сдавайтесь без борьбы. Всегда есть шанс оправдаться и исправить ситуацию, признав свои ошибки.

И Врата Шан Мэнь и иньский металл Синь исключительно красноречивы.

Поэтому слово, а особенно острое слово, будет обладать выраженной энергетической силой. В новом году мы услышим много интересных и запоминающихся выступлений.

Например, в игре КВН, которая зародилась как раз в предыдущий год Синь Чоу и 8 ноября 2021 года будет отмечать свое шестидесятилетие.

Вообще юмор как одно из проявлений Врат Шан Мэнь – одно из главных оружий и спасительных мер в 2021 году. Не забывайте пользоваться им как можно чаще.

И в любых обстоятельствах поддерживайте общий задор и веселость.

Кроме того, накопившееся напряжение помогут сбросить такие проявления Врат, как спорт, безопасные игры и пение.

Ведь «тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!».

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэншуй, Ци Мень Дун Цзя)