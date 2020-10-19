Ваш дом — ваша крепость — любовный гороскоп на 20 октября

Этот день стоит провести в уютной домашней обстановке.

Овен

В личной жизни многих Овнов диалог поможет обоим разобраться с тем, что сейчас между вами происходит. Постарайтесь проявить тактичность, так как еще не прошедшая обида от любого неосторожного слова может вспыхнуть с новой силой. Одинокие Овны испытают прилив уверенности в своем обаянии.

Телец

Если вы начнете обращать больше внимания на положительные моменты в отношениях со второй половинкой, хандра покинет вас гораздо быстрее. Одиноким Тельцам не стоит предъявлять к потенциальным партнерам более суровые требования, чем к себе.

Близнецы

Астрологические влияния дня подтолкнут многих Близнецов к планированию будущего. Возможно, вам захочется взять за образец чьи-то отношения, которые вам кажутся идеальными. У одиноких Близнецов намечается в жизни резкий перелом к лучшему.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам не забывать подпитывать любовью атмосферу внутри вашей пары. Тем более, что вам сегодня прекрасно это удается. Астрологические влияния принесут свободным Ракам немало нерешенных ранее вопросов. Постарайтесь определиться в своих симпатиях и сделать окончательный выбор.

Лев

Сегодня существует вероятность того, что кто-то подтолкнет вас к выяснению отношений с пассией. Для того, чтобы не обидеть подозрениями любимого человека, постарайтесь не доверять слухам. Во второй половине дня на горизонте одиноких Львов появится во всех отношениях приятный человек.

Дева

Девам в общении с любимым человеком стоит сдержаннее и спокойнее. От вашего поведения зависит гораздо больше, чем вы думаете. Общая ситуация в поиске второй половинки у свободных Дев не ухудшится, но серьезных сдвигов тоже ожидать не приходится. Во всяком случае, сегодня.

Весы

Весам стоит научиться лучше понимать вторую половинку. Не стоит спорить понапрасну. Если ваша позиция вам кажется правильной, то лучше наглядно продемонстрировать все ее достоинства. Для одиноких Весов день может складываться весьма переменчиво.

Скорпион

У Скорпионов сегодня, наконец-то, желания могут совпасть не только с возможностями, но и с желаниями любимого человека. Для одиноких Скорпионов новое знакомство может оказаться неудачным и временно подорвать доверие к противоположному полу.

Стрелец

Стрельцам не стоит идти на поводу нереальных представлениях о жизни. Иначе не исключено, что вы совершите совершенно необдуманный, который ухудшит взаимопонимание с пассией. Одинокие Стрельцы могут обнаружить в себе скрытые возможности к более интересному общению с окружающими.

Козерог

У Козерогов, скорее всего, на данный момент сложились достаточно теплые отношения о второй половинкой. Постарайтесь укрепить ваш союз романтическим ужином. Одинокие Козероги будут разрываться между профессиональными обязанностями и попытками наладить личную жизнь.

Водолей

Водолеев любовные отношения, скорее всего, не радуют своей стабильностью и гармонией. Может быть, стоит поискать причины в себе, а не только в своей пассии? Свободные Водолеи будут в центре внимания. Постарайтесь не отказываться от новых приятных и полезных знакомств.

Рыбы

Рыбы, постарайтесь поддерживать в доме теплоту и уют, тогда ваша крепость сможет защитить вас от любых жизненных проблем, а объект вашей страсти окажет необходимую помощь в преодолении жизненных трудностей. У одиноких Рыб есть серьезный шанс воплотить в жизнь свои мечты.