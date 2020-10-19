Романтика расшевелит рутину — гороскоп на 20 октября

4-5 лунные сутки. Луна в Стрельце расшевелит нашу жизнь романтикой и авантюризмом.

Но даже у самых радостных моментов есть подводные камни. Подбадривать себя весь день и отгонять прочь негативные мысли сегодня сложнее обычного – в голову то и дело будут лезть неприятные воспоминания, иллюзорные проблемы и ложные выводы. Высок шанс совершить финансовые, эстетические и культурные промахи, поэтому выбирайте слова осторожнее и подстраивайтесь под ситуации. А вот преследовать былую мечту или хвататься за уходящие ценности даже опасно – вы наживете проблем и врагов.

Овен

Сегодня Овны удачливы, но их победы часто будут сопровождаться побочными эффектами. Многие представители знака продвинутся в своих текущих делах, сделают рывок в путешествии или исследовании, добьются результатов в тренировках или технических работах, наладят сотрудничество - и одновременно станут жертвами иллюзий в любви, заложниками своих тайных старых надежд, или выбросят на ветер часть денег.

Телец

Сегодня для Тельцов велика опасность заблуждений в финансовой и налоговой сфере - и, как следствие, потерь (неудачных инвестиций, обмана и иллюзий в материальных делах). Вашу природную практичность могут подменить наивность и рассеянность. Можно столкнуться с путаницей, нечестностью, двойной моралью, ложным маневром. Риск ошибки выше, если ведутся дела с иностранцами или расчеты в чужой валюте.

Близнецы

Близнецам стоит помнить поговорку «поспешишь - людей насмешишь». Возможно, сегодня она плохо работает на ваших друзьях и конкурентах, но с огорчающей регулярностью будет срабатывать на вас (особенно, в мелочах). Звезды советуют вам внимательнее выбирать напарников и не слишком полагаться на чужое благородство. Не стоит прибегать к посредникам в материальных и жилищных делах, в любовных вопросах.

Рак

Ракам сегодня нетрудно держать темп в рутинных делах. Азарт, энергия и целеустремленность придут в ходе работы. Сама ситуация направит ваши усилия или усилия ваших помощников в нужное русло. Предпочтение лучше отдать старым или отложенным делам. День позволяет продвинуться в лечении болезни, исправлении ошибки, ремонте, дрессировке, в сфере услуг и в сотрудничестве с иностранцами (иногородними).

Лев

Львам день сулит подвижки в активной, но по разным причинам приостановленной части их творчества или бизнеса. А также в игре, поиске, исследовании, путешествии и других динамичных энергозатратных занятиях. Подходящий момент для броска в туристическом походе, спортивных тренировок и танцев (особенно, отработки различных парных приемов), обучения и дрессировки животных, сеанса лечебной гимнастики.

Дева

Сегодня Девы могут продвинуться в технической части своих занятий, но рискуют потерпеть поражение в «тонких» сферах - например, в области чувств. Не исключены эстетические и финансовые ошибки. Многие Девы станут жертвой любовных иллюзий, идеализма, романтизма, ностальгической привязанности к семье, родной культуре или местам детства. Лучше не спешить с оценкой своих достижений, отложить решения.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не сбавлять взятый темп, продолжать работу, путь, тренировку, сотрудничество. Но не все Весы захотят внять этой рекомендации. Многих Весов смутит нехватка желаемого комфорта и невозможность выбрать все на свой вкус. Вплоть до вечера фоном всех ваших занятий могут оставаться мелкие недоразумения. Не исключены легкие недомогания. Нежелательно делать покупки в дороге.

Скорпион

В этот день Скорпионам лучше не рассчитывать на резкие перемены извне. Не стоит и самим пытаться предпринимать что-то для кардинального перелома ситуации. Если начатое накануне мероприятие пошло успешно, сегодня можно еще немного в нем продвинуться: освоить еще один рабочий прием или канал заработка, устранить еще одну ошибку. Желательно воздержаться от купли-продажи, финансовых игр, инвестиций.

Стрелец

Сегодня Стрельцы удачливы на поприще спорта, игр и различных активных занятий, но терпят фиаско в любви, в эстетической и финансовой части дел. Звезды советуют вам не заниматься налаживанием отношений, дизайном, поиском заработка и постоянного жилья, воздержаться от операций с деньгами, вещами и ресурсами. Нежелателен окончательный стратегический выбор в делах, связанных с собственным здоровьем.

Козерог

Сегодня Козерогам полезно «проветриться». Если позволяет время и самочувствие, лучше отложить несрочные дела и устроить разминку - например, прогуляться по забытым местам. Также, можно сделать короткий эффективный бросок в домашних трудах или бизнесе: вы неожиданно легко преодолеете лень или страх и справитесь с делом, которое долго откладывали. Своим и чужим чувствам в эти сутки верить не стоит.

Водолей

Сегодня Водолеи свободны от внешнего контроля и навязанных правил, а также от внутренних зажимов и старых психологических комплексов. Можно заниматься тем, что нравится и представляется перспективным (особенно, если накануне вы уже дали такому занятию успешный старт). Не стоит стремиться к материальной выгоде или к признанию: важнее припомнить забытый навык, расчистить путь или «набить руку».

Рыбы

Для Рыб это коварный двойственный день. Опасно увлекаться, верить в чудо или в стабильный успех: случайно победив в отдельном направлении, вы рискуете подпортить свои позиции в целом. Осложнить ситуацию может ваш или чужой идеализм, одностороннее или взаимное заблуждение в области чувств, финансов, веры, эстетики или этики. Не стоит брать обязательства, ставить цели, выступать в роли посредника.