Почему нельзя носить чужое обручальное кольцо

Смотрите ролик и узнайте о приметах и поверьях, связанных с обручальными кольцами. Обручальное кольцо - символ того, что его обладатель нашёл вторую половину, но знающим людям оно может раскрыть куда больше секретов. Так, чужое свадебное кольцо всегда несёт на себе энергию владельца, так что не стоит его примерять и тем более носить. Видео расскажет, почему обручальные кольца для жениха и невесты следует покупать одновременно и почему их нельзя носить до бракосочетания.

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