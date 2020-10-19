Почему люди отказываются от соцсетей

Социальные сети, ставшие популярными в середине прошлого десятилетия, казалось бы, прочно вошли в нашу повседневную жизнь.

Сложно представить, что лет 15 назад, мы жили без «ВК» или «Одноклассников», не говоря уже об «Инстаграме» и «Фейсбуке». И, все же, есть люди, которые отказываются пользоваться социальными сетями. Что же ими движет?

1. Конфиденциальность и безопасность. В эпоху цифровых технологий все труднее сохранить приватность – социальные сети делают любую информацию доступной, будь то увлечения десятилетней давности или список друзей. Все слишком прозрачно, и далеко не всем от этого комфортно. Конечно, можно заводить аккаунты на фальшивые имена, отказываться от выкладки фотографий, но надежнее всего получается попросту там не быть.

2. Желание сохранить время и силы. Да, нужно признать – социальные сети отбирают много ресурса, а время как будто утекает сквозь пальцы, и на что? Зачем? Не понятно. День может стать намного длиннее, если попробовать онлайн-детокс, а интересного в реальном мире можно обнаружить гораздо больше, чем казалось до этого.

3. Желание быть собой, настоящим. Социальные сети, особенно те, которые связаны с фото и видеоконтентом, так или иначе, представляют миру какую-то часть человека, иногда сильно отличающуюся от реальной. Кроме того, людям свойственно расти и меняться, а созданный в 15 лет образ уже не подходит 20-тилетнему человеку. Виртуальный образ мог уже сыграть свою роль и перестать быть актуальным, а реальные отношения оказались намного интереснее лайков.

4. Потеря необходимости в постоянной обратной связи от аудитории. Бывает так, что есть мысли и ими хочется делиться, получать отклик, обсуждать и горячо спорить. А бывает, что взгляды формируются, накал страстей спадает и никому ничего не нужно доказывать. Вот и постов с «горячими» темами становится меньше, а позже и вовсе пропадает необходимость что-либо писать. Оказывается, живое общение и мнение ближнего круга значат больше, чем сотни комментариев виртуальной аудитории.

Диана Сабитова