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Расшифровано очередное послание Нострадамуса

Говорит Уфа4 часа назад
Фото: pixabay.com

Начало Третьей мировой войны, потоп, создание робота или киборга. Что еще предсказал известный провидец?

В сети опубликовали очередные пророчества французского астролога.

В 2021 году Нострадамус предсказал политический и экономический кризис Америки и возвышение России, Китая и Индии.

В нашей стране якобы произойдет демографически всплеск. А в целом в мире развернется война, которая начнется с Востока или Азии. Люди начнут переезжать в северные регионы.

Также провидец отметил, что на первое место выйдут ремесленные профессии. Будут осваиваться новые торговые пути.

В 21 веке, согласно его посланиям, люди будут больше ценить жизнь и предпринимать усилия для ее продления.

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