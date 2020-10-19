Священник рассказал, зачем людям даются болезни

Тяжелые болезни могут настигать разных людей. И молодых, и старых.

Многие верующие люди задаются вопросом о том, зачем некоторым посылают неизлечимые болезни, ведь они приносят страдания не только тем, у кого недуг, но и их семьям. Священник объяснил, что болезни возникают не просто так, а специально посылаются определенному человеку и его окружающим.

Иеромонахи и епископы утверждают, что тяжелые болезни посылаются человеку из-за его грехов. Однако они нужны не для страданий, а для очищения. Человек, который отдаляется от своей веры духовно, влияет и на физическое состояние. При этом, священнослужители предупреждают, что тяжелобольного человека нельзя осуждать за его грехи. Такой поступок можно сравнить с героизмом воина на поле боя.

Многие люди с тяжелыми заболеваниями находят успокоение в вере. Если до этого они не обращались к молитвам, то во время болезни в их жизни становится больше духовности. Человек, который просит в церкви за свое здоровье и самочувствие близких людей, облегчает свою жизнь благодаря тому, что становится сильнее духом и не впадает в отчаяние.

Испытание болезнью дается и близким. Родные человека страдают не меньше, когда узнают о том, что ему тяжело и больно. Это сближает семью и дает почву для размышлений о жизни и вере.

Священники говорят, что больного никогда нельзя осуждать свои грехи. Если вам на пути попался человек с тяжелым заболеванием, это значит, что вам надо задуматься о своей жизни, а не о его.

Самим больным епископы советуют не жаловаться на врачей, которые не могут им помочь, а принять болезнь и поддерживать свою жизнь. Такие испытания даются для того, чтобы очистить сердце человека и возвысить его душу.

Алевтина Кузнецова