Что повесить над дверью вместо подковы для оберега

Одним из самых сильных оберегов на удачу считается подкова. Согласно приметам, ее нужно вешать над дверью.

Так, к всем домочадцам придет удача и богатство, но времена, когда люди держали лошадей, уже прошли, поэтому существует масса других вещей, которые могут быть оберегом для привлечения благополучия.

Веник

Речь идет не о больших вениках, которые пригодятся в быту для уборки, а о декоративных. Их можно купить в сувенирных магазинах или сделать самостоятельно. Считается, что в зависимости от того, как вы украсите веник, он будет привлекать или отгонять. Так, если украсить сувенир сухими ягодами, можно привлечь в дом достаток. Если повесить на него мешочек с солью, то он будет отгонять злых духов и недоброжелателей.

Мешочек со скорлупой

Над дверью можно повесить мешочек со скорлупой от пасхального яйца. Считается, что он будет действовать до следующего праздника Пасхи. В ткань нужно завернуть измельченную после праздника скорлупу, затянуть ее веревкой и повесить над дверью. Каждый год скорлупу нужно закапывать, а в ткань заворачивать свежие остатки от яйца.

Монеты

Этот оберег также можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Он состоит из китайских монет, в которых проделаны дырочки. Они обязательно должны висеть на красной веревке. Согласно феншуй, такой оберег над дверью поможет в привлечении богатства. Если вы строите дом или делаете ремонт, положите монеты под коврик или закопайте у порога – так оберег поможет быстрее завершить строительные работы.

Булавки

Такие предметы подойдут для тех, кто боится сглаза, порчи и проклятий от недоброжелателей. Кроме того, такой оберег можно сделать тем, кто находил около своего дома подклад. Возьмите четыре булавки и промойте их в святой воде, а после заверните в любую ткань и повесьте над дверью. Если злоумышленник попытается навлечь на вас порчу, то она вернется ему в двукратном размере.

Алевтина Кузнецова