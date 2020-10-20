Шутки спасут от скандалов — любовный гороскоп на 21 октября

Сегодня стоит сглаживать углы и лечить ссоры веселым настроением.

Овен

Постарайтесь сегодня дать любимому человеку возможность спокойно заняться своими делами. Советы и рекомендации стоит приберечь для другого случая. Свободные Овны, если кто-то ошибся номером, не спешите бросать трубку телефона. Может быть, это ваша судьба?

Телец

Многие Тельцы наполнены решимости сохранять оптимизм в любой, даже самой сложной ситуации. Постарайтесь смотреть на любые события с точки зрения разума и не давайте себе заразиться отрицательными эмоциями. Свободным Тельцам звезды советуют уделить внимание своему имиджу.

Близнецы

Для многих Близнецов сегодня наилучшая тактика – это смягчение острых углов во взаимоотношениях с пассией. Если же вы спровоцируете пикировку, вряд ли удача будет на вашей стороне. Звезды предостерегают свободных Близнецов от попадания в авантюрные ситуации.

Рак

Не исключено, что Раки полны решимости произвести некоторые изменения в личной жизни. Главное – четко понять чего вы хотите и объяснить это второй половинке. Одиноким Ракам не стоит впадать в уныние и пессимизм. Не исключено, что этот день принесет немало сюрпризов.

Лев

Для многих Львов день пройдет достаточно спокойно. Обстановка в вашем романтическом союзе не должна вызвать какого-либо обострения или напряжения. Возможно, сегодня одинокие Весы почувствуют в себе силы для начала нового витка в личной жизни.

Дева

Сложившаяся сегодня острая ситуация может потребовать от вас максимальных усилий по ее преодолению. Скорее всего, ваша пассия чувствует в вас надежную и крепкую опору. Девы в поиске любви, постарайтесь сразу обменяться контактными данными, чтобы не дать порваться этой ниточке новых отношений.

Весы

Весам не стоит забывать консультироваться со своей второй половинкой при принятии важного решения. Это может избавить вас от возможных дальнейших осложнений. Одиноким Весам в общении с противоположным полом, скорее всего, придется проявить мобильность.

Скорпион

В этот день Скорпионам стоит быть более внимательными в общении с объектом своей симпатии. Не исключено, что даже дружелюбные ваши слова могут быть неверно истолкованы. Многие свободные Скорпионы сегодня готовы горы свернуть для того, чтобы найти вторую половинку.

Стрелец

Сегодня вам сопутствует удача и многое из задуманного осуществится. Не бойтесь экспериментировать, скорее всего, ваши попытки превзойдут все ожидания. Если у одиноких Стрельцов на примете есть привлекательный потенциальный партнер, попробуйте проявить ему свою симпатию.

Козерог

Атмосфера в романтическом союзе, скорее всего, останется стабильной и гармоничной. Постарайтесь не забывать о своих обязательствах перед пассией, тогда и в будущем не предвидится никаких проблем. Одиноким Козерогам сегодня стоит посетить шумные вечеринки и компании.

Водолей

Сегодня между некоторыми Водолеями и их партнерами могут вспыхивать ссоры по несущественным поводам. Постарайтесь вовремя разрядить обстановку и превратить все в шутку. Одинокие Водолеи, постарайтесь меньше рассказывать о своих событиях и планах в отношении противоположного пола.

Рыбы

Все идет своим чередом и не стоит беспокоиться по поводу того, что личная жизнь слишком размеренна. Вам остается только поддерживать все в таком же стабильном и гармоничном состоянии. Для одиноких Рыб этот день может существенно повлиять на будущее.