Опирайтесь на проверенные схемы — гороскоп на 21 октября

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге вынуждает следовать былым стандартам, опираться на старые схемы, ценности и гарантии, на сформированные ранее планы и права.

Важно не поддаться раздражению и перед любым действием выяснить все досконально. День подходит для закрытых совещаний, контактов с учреждениями, обсуждения полезных новшеств и плановых обновлений, изучения архивов, проведения проверок и перерасчетов, углубления в служебные и бюрократические формальности. Аспект к ретро-Меркурию поможет работе со старыми документами, восстановлению связей, повторному обсуждению проблем и вариантов их решения.

Овен

Овнам сегодня лучше настроиться на официальный стиль общения, на соблюдение планов, правил, сроков и стандартов. Многим Овнам придется вспомнить о старой системе приоритетов и сопутствующей ей бюрократии, о долге и профессиональной ответственности. День подходит для контактов с начальством, итоговых совещаний, повторных визитов в инстанции и архивы, работы с закрывающими служебными документами.

Телец

Тельцам лучше использовать этот день для плановых обновлений. Он подходит для повторных переговоров, уроков и сеансов дистанционной связи, обещает хорошие новости из-за рубежа, из официальных учреждений. Терпеливые осторожные Тельцы дождутся удачного момента для реализации своей оригинальной задумки. У Тельцов, допустивших промах, будет шанс минимизировать ущерб и вернуться на правильный путь.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше положить в основу своих действий осторожность и заботу о безопасности. Не стоит изменять этому правилу в работе, в быту и в лечении заболеваний. Всюду желательно руководствоваться проверенными схемами, старыми стандартами и гарантиями. День подходит для посещения архивных, страховых и других учреждений, для прояснения ситуации с налогами, пенсионными правами, наследством.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не отказываться от официальных переговоров с союзниками и противниками, а также от диалога, предложенного партнером по браку, домочадцами или родителями. День позволит повторно обсудить наболевшие темы и уточнить возможные компромиссные решения. Ради конструктивного разговора придется строже контролировать эмоции, проявлять уважение к чужим взглядам и потребностям.

Лев

Сегодня Львы не свободны в выборе. Линию поведения многим Львам продиктует служебный долг, рабочее расписание, семейная или жилищная ситуация, врачебный режим, вынужденная забота о подчиненных или подопечных. Возможна срочная целевая командировка. День подходит для посещения различных учреждений, включая архивные, для повторного изучения медицинских, пенсионных, налоговых, кадастровых документов.

Дева

Сегодня Девы могут положиться на знакомые схемы. Они будут работать безотказно там, где нужны повторные переговоры, углубленные исследования, размышления или работа с документами. Вас может выручить старый маршрут или учебный план, классический способ связи, проверенный принцип в любви или воспитании детей. Но там, где необходимо действовать, придется рискнуть и нарушить какое-то важное правило.

Весы

Сегодня Весам полезно окинуть взглядом свои владения, навести порядок в доме, в хозяйстве и на рабочем месте, понять свой статус и права в семье, профессии. День склоняет к подведению глобальных итогов. Если вам не нравится нынешнее место, пора искать другое, но пока рано закладывать фундамент нового дома или проекта. Важнее беречь ресурсы и не воевать за территорию, которая вам больше не нужна.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не свободны в выборе условий работы и ряда других важных деталей, но вправе сами выбрать себе круг общения и сферу интересов. День подходит для восстановления связей с бывшими коллегами, партнерами, клиентами, друзьями, земляками и дальней родней, для возврата к прежним каналам знаний или источнику веры, а также для повторных контактов с учреждениями (в том числе, за рубежом).

Стрелец

Стрельцов этот день сделает реалистами и заставит обдумывать преимущественно практические темы, например, полезные покупки или новшества на работе. Наряду с насущными мелочами, звезды советуют задуматься о важных вопросах переходного периода: о назревшей смене личной системы ценностей или источника дохода, реструктуризации долгов или ресурсов, судьбе старых вещей или любимой коллекции редкостей.

Козерог

Сегодня на первом плане для Козерогов - собственные планы и нужды. Многим Козерогам будет важно не отклоняться от программы постепенных перемен в своей жизни. Для успеха потребуется спокойствие духа, ровное самочувствие, ощущение безопасности и доступ к каналам связи со старыми друзьями. Желательно во всем искать свой личный баланс и уклоняться от борьбы, превышающей в данный момент ваши силы.

Водолей

Сегодня для Водолеев может стать необходимостью контроль за эмоциями, режим секретности, сознательное уединение, общая осмотрительность. Возможно, этого потребует ваша профессиональная деятельность или здоровье. День создает условия для приватных совещаний, частной переписки, получения данных по неофициальным каналам. Нужна осторожность во время пребывания в закрытых, темных, грязных помещениях.

Рыбы

Сегодня наблюдение за событиями может подтолкнуть Рыб к той или иной степени уныния, но звезды советуют им оставаться умеренными оптимистами. Неприятности, которые преследуют других людей, не заденут вас, либо вы сможете что-то им противопоставить. Возможно, вас защитят старые друзья или выручит ваш личный статус. Стоит следить за новостями: они успокоят вас и подскажут решение в случае проблем.