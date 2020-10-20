Астролог, предсказавшая COVID-19, сделала новый прогноз

Адамс известна тем, что предсказала пандемию COVID-19 с первой смертью в январе 2020 года и Брекзит в Британии.

Теперь астролог предрекает, что «Рождество в этом году будет фантастическим», а ситуация в мире начнет глобально меняться за три дня до праздника.

«Мы видим циклы, которых не было десятилетиями, — речь идет о дружбе, объединении и глобальной безопасности. Наконец-то мы собираем Землю вместе! Это полная и тотальная революция, а не перезагрузка, это замена. Все изменится», — сообщила предсказательница.

По ее словам, все человечество сейчас находится в середине цикла, похожего на цикл Второй мировой войны, но при этом без самой войны. Астролог утверждает, что этот период закончится в 2026 году.

Также по мнению Адамс, вакцина от COVID-19 так и не будет изобретена, человечество научится жить с коронавирусом «как со СПИДом».

К слову, первую в мире вакцину «Спутник V» от COVID-19 презентовал президент РФ Владимир Путин еще в августе 2020 года.