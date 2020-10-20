5 знаков зодиака, которых сложно понять

Ролик рассказывает о знаках зодиака, которые остаются загадкой для окружающих. Иногда наши близкие совершают поступки, объяснить которые сложно. Оказывается, такой способностью наделяют их созвездия, под которым они родились. Астрологи рассказали, что пять представителей гороскопа всегда будут озадачивать друзей и родственников непредсказуемостью. Смотрите видео и узнайте, носители каких знаков никто не может разгадать.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что Ванга предрекла, когда у России закончатся деньги.