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Астролог определил цвета силы для каждого знака зодиака

Говорит Уфа3 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Астролог Юджин Олдридж уверен, что для всех знаков зодиака характерен определенный цвет, подчеркивающий его достоинства.

Овен

Типичный цвет – красный. Наибольшее воздействие оказывает во время важных встреч.

Телец

Характерный цвет – зеленый, символизирующий консерватизм этого знака, умение прощаться с прошлым.

Близнецы

Олицетворение этого яркого знака – желтый цвет. Ускоряет принятие ими решений.

Рак

Серебристый и белый позволяют Раку окружать людей вокруг своей любовью.

Лев

Золотой цвет улучшает настроение, заставляет чувствовать себя значимым.

Девы

Стабильность и рост этого знака подчеркивают коричневый и зеленый цвета.

Весы

Построить наилучшие отношения с миром, сделают более открытыми розовые и синие цвета.

Скорпион

Загадочного этого знака подчеркнет черный цвет.

Стрелец

Фиолетовый – успокаивает и помогает ясности мышления этого знака.

Козерог

Консервативность и простоту знака подчеркнут серый и коричневый цвета.

Водолей

Настроить на рабочую волну и успокоить Водолеев поможет синий цвет.

Рыбы

Рыбы часто оказывают поддержку другим людям, поэтому их идеальный цвет – светло-зеленый.

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