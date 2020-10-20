Астролог определил цвета силы для каждого знака зодиака

3 часа назад

Фото: Говорит Уфа

Фото: Говорит Уфа

Астролог Юджин Олдридж уверен, что для всех знаков зодиака характерен определенный цвет, подчеркивающий его достоинства.

Типичный цвет – красный. Наибольшее воздействие оказывает во время важных встреч.

Характерный цвет – зеленый, символизирующий консерватизм этого знака, умение прощаться с прошлым.

Олицетворение этого яркого знака – желтый цвет. Ускоряет принятие ими решений.

Серебристый и белый позволяют Раку окружать людей вокруг своей любовью.

Золотой цвет улучшает настроение, заставляет чувствовать себя значимым.

Стабильность и рост этого знака подчеркивают коричневый и зеленый цвета.

Построить наилучшие отношения с миром, сделают более открытыми розовые и синие цвета.

Загадочного этого знака подчеркнет черный цвет.

Фиолетовый – успокаивает и помогает ясности мышления этого знака.

Консервативность и простоту знака подчеркнут серый и коричневый цвета.

Настроить на рабочую волну и успокоить Водолеев поможет синий цвет.

Рыбы часто оказывают поддержку другим людям, поэтому их идеальный цвет – светло-зеленый.