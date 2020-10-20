Астролог определил цвета силы для каждого знака зодиака

Астролог Юджин Олдридж уверен, что для всех знаков зодиака характерен определенный цвет, подчеркивающий его достоинства.
Типичный цвет – красный. Наибольшее воздействие оказывает во время важных встреч.
Характерный цвет – зеленый, символизирующий консерватизм этого знака, умение прощаться с прошлым.
Олицетворение этого яркого знака – желтый цвет. Ускоряет принятие ими решений.
Серебристый и белый позволяют Раку окружать людей вокруг своей любовью.
Золотой цвет улучшает настроение, заставляет чувствовать себя значимым.
Стабильность и рост этого знака подчеркивают коричневый и зеленый цвета.
Построить наилучшие отношения с миром, сделают более открытыми розовые и синие цвета.
Загадочного этого знака подчеркнет черный цвет.
Фиолетовый – успокаивает и помогает ясности мышления этого знака.
Консервативность и простоту знака подчеркнут серый и коричневый цвета.
Настроить на рабочую волну и успокоить Водолеев поможет синий цвет.
Рыбы часто оказывают поддержку другим людям, поэтому их идеальный цвет – светло-зеленый.