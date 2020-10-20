Семейный психолог Станислава Зарудная дала несколько советов, как избавиться от стресса в домашних условиях.

Одним из действенных методов, по мнению специалиста, это выплеснуть своё раздражение на лист бумаги, таким образом, реагируя на все расстраивающие факторы.

"Следите, чтобы ваше письмо ни в коем случае не попало в руки к другому человеку, тем более, если он и есть причина ваших негативных эмоций. Сразу же после того, как выплеснете эмоции на бумагу, уничтожьте ее", — подчеркнула она.

Помимо этого, есть еще один способ расслабиться – медитация. Для этого нужно выбрать время, комфортно расположиться, закрыть глаза или опустить взгляд вниз и зафиксировать его. Специалист сообщила, что во время глубокого вдоха важно почувствовать прохладу воздуха, а при выдохе — тепло.

Психолог уточнила, что для медитации нужно использовать также визуализацию и создавать свое "медитативное пространство".