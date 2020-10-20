5 женских имен с железным характером

Родители часто выбирают имя ребенку, руководствуясь личными предпочтениями.

Если же вы хотите, чтобы в жизни дочке жилось легче и у нее был сильный характер, выбирайте имя из нашего списка.

Александра. В переводе с греческого – «защитница людей». Имя произошло от мужского – Александр и вобрало в себя часть мужских черт: стремление к победе, властолюбие, настойчивость. Александра с детства проявляет лидерские качества и верховодит в компаниях. С возрастом «железный» характер проявляется исключительно в деловой сфере, а для близких – это заботливая и любящая женщина.

Василиса с древнегреческого – «царица», «властительница». Имя имеет мужской вариант – Василий – и твердости характера его обладательнице не занимать. Василиса с рождения упряма и эгоистична, рано начинает проявлять лидерские качества. Она славится целеустремленностью и мудрым подходом к жизни. Как сказочный прототип, Василиса обладает доброй душой и благородными манерами, которые не мешают ей проявлять жесткость характера там, где это необходимо.

Виктория. В переводе с латинского «победа». Имя имеет мужской аналог – Виктор, и «железа» в характере хватает. Виктория с раннего возраста проявляет самостоятельность и упорство, оправдывая свое «родство» с богиней победы. Она умна, четко знает, чего хочет от жизни и идет к своей цели, невзирая на препятствия. Виктория обладает железной хваткой и самообладанием, которые помогают ей выстоять во всех жизненных перипетиях.

Екатерина. На греческом – «непорочная». Несмотря на «мягкую» трактовку, обладательницы имени имеют жесткий характер: они властные, самодостаточные и всегда добиваются поставленных целей. Екатерине присуща мощная интуиция, позволяющая ей манипулировать людьми часто в корыстных целях. Она любит роскошь и прилагает максимум усилий для того, чтобы хорошо устроиться в жизни. Железный характер Екатерина часто скрывает за хорошими манерами и воспитанием.

Ксения. В переводе с греческого – «чужестранка». С детства Ксения имеет собственное мнение по всем вопросам и практически не поддается уговорам, но, несмотря на это, она доброжелательна к окружающим. Жесткий характер Ксении проявляется в принципиальности и стремлении к справедливости – здесь ей нет равных. Если она выбирает профессию, где важны эти качества, то добивается больших высот.

Если вам важны определенные качества характера, выбирайте то имя, которое несет их в себе.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог