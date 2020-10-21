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Экстрасенс перечислила способы защиты от коронавируса

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: depositphotos

Практикующий эзотерик, экстрасенс Татьяна Ларина назвала способы поднять иммунитет, чтобы противостоять вирусам.

Экстрасенс подчеркнула, что защитить себя человек может только сам, никаких магических куполов над ним сотворить никто не может.

— Важно поднять иммунитет, страх никто не отменял, давление вокруг идет неимоверное. Нет универсального совета, потому что у каждого своя история. Заниматься здоровьем важно, я не болею вообще, я не старею, мне 52 года, — сообщила Ларина.

Она заявила, что важно не только повышать иммунитет, но и работать с психосоматикой, не нужно бояться болезней. Но и ждать быстрого решения всех проблем, связанных с коронавирусом, медициной не стоит.

— Данная проблема не имеет отношения ни к магии, ни к эзотерике. Можно говорить с медиками, использовать энергопрактики дыхания, антиоксиданты — это симбиоз знаний. К ведьмам приходят за советом, не касающимся здоровья. Ведьмы всегда предлагали травы. Вспомните практики буддийских монахов: любая энергия и чувства сидят вокруг вас и жрут вас. Не допускайте черных мыслей, не желайте зла и проклятий, тогда болезни будут вас обходить, — подытожила собеседница.
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