Что предсказал России старец Феофан Полтавский

Феофан Полтавский был архиепископом русской православной церкви.

Сначала он был священнослужителем, но люди, приходившие слушать его проповеди, утверждали, что он исцеляет своими молитвами. Он известен благодаря своим пророчествам, которые были найдены в письмах к писателю Елене Концевич.

Сам старец не называл себя пророком, а говорил, что получает предсказания от святых старцев. Одно из его самых знаменитых сбывшихся предсказаний гласило о том, что в XX веке Территория Российской империи уменьшится. Многие уверены, что под этим он подразумевал распад СССР.

Феофан Полтавский сделал много пророчеств о судьбе своего государства, но одно из них связано с Апокалипсисом. Так как он был священнослужителем, то все его предсказания были с религиозным подтекстом.

Старец писал, что русский народ оказался неблагодарным, так как ему «дали то, чего не давали ни одному народу на земле».

«Бесы вселились в души людей и народ России стал одержимым, буквально бесноватым. И все то, что мы слышим ужасного о том, что творилось и творится в России: о всех кощунствах, о воинственном безбожии и богоборстве – все это происходит от одержимости бесами»

Однако, как утверждал Полтавский, одержимость русского народа пройдет тогда, когда страну возглавит новый правитель. Этот правитель будет большим реформатором и верующим человеком. При нем «Россия воскреснет из мертвых и мир удивится».

«Самим Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он будет большим реформатором и у него будет сильная Православная вера. Он низринет неверных иерархов Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с чистой, святой душой. У него будет сильная воля. Он придет из Династии Романовых по линии матери. Он будет Божиим избранником, послушным Ему во всем. Он преобразит Сибирь»

При этом, Полтавский утверждал, что после возрождения Россия просуществует недолго из-за того, что случится апокалипсис и придет антихрист. Старец говорил, что самое страшное только приближается из-за людских грехов. Однако может случится и такое, что пророчество не сбудется, если люди перестанут творить «безбожные» вещи.

Алевтина Кузнецова