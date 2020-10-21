3 знака зодиака в ближайшее время встретят любовь

Каким зодиакальным знакам повезет в любви в середине осени, рассказали астрологи.

Девы в этом месяце будут получать множество романтических комплиментов. Дело в том, что планета любви расположилась как раз в их знаке, поэтому повышенный интерес со стороны противоположного пола им обеспечен.

Ракам астрологи рекомендуют присмотреться к своим знакомым в Сети. В этом месяце их дружба в интернете может перерасти в нечто большее.

Не будет отбоя от поклонников в октябре и у Тельцов. В этом месяце представители этого знака окажутся в центре внимания. Однако при выборе партнера специалисты советуют не торопиться и слушать свое сердце.