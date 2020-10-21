Вспышки взаимного раздражения — любовный гороскоп на 22 октября

Сегодня будет сложно сглаживать углы в общении с партнером.

Овен

Если некоторые Овны начнут устанавливать свои правила общения в паре, вряд ли это понравится второй половинке. Одинокие Овны сегодня могут полностью уйти в мир романтических авантюр и приключений, после чего почувствуют прилив сил для покорения сердец.

Телец

У многих Тельцов в их романтическом союзе сегодня все будет в порядке. Вы найдете время и на общение и на решение общих проблем, и на развлечения. Одинокие Тельцы могут обнаружить свое превосходство перед соперником. Однако не стоит его афишировать до определенного момента.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит разнообразить свою романтическую жизнь, ведь скука - самый прямой путь к угасанию чувств. Постарайтесь интересно проводить время со своим любимым человеком в разных местах. Одинокие Близнецы могут попасть на вечеринку найти там свое счастье.

Рак

Звезды советуют Ракам сменить тактику, если не удается достичь взаимопонимания с объектом их симпатии. Для многих одиноких Раков в этот день возможны новые приятные знакомства. Поставьте перед собой цель, и вы, скорее всего с легкостью ее добьетесь.

Лев

Если сегодня вы попали в сложную ситуацию, и срочно нуждаетесь моральной и финансовой поддержке, не стесняйтесь обратиться к любимому человеку с трудную минуту. Обстоятельства могут свести одиноких Львов с интересными людьми. Постарайтесь доверять своим предчувствиям и интуиции.

Дева

Для некоторых Дев сегодня возможно возникновение трений, связанных с неудачами второй половинки в различных делах. Вам не желательно принимать это близко к сердцу, не стоит брать на себя лишних обязательств. О некоторых одиноких Девах сегодня может вспомнить бывший возлюбленный.

Весы

Скорее всего, личная жизнь Весов сегодня даст им немало поводов для радости. Ваше общение с объектом вашей симпатии будет приятным и не принесет сегодня никаких проблем. Одиноким Весам стоит быть более внимательными к полученной информации об интересующем их человеке.

Скорпион

Скорпионы, смелее обсудите волнующие вас проблемы с вашей второй половинкой. Возможно, вам дадут несколько дельных советов, которые приведут к успеху. Одинокие Скорпионы, посмотрите вокруг себя более внимательно. Возможно, вы увидите новыми глазами старого знакомого.

Стрелец

Стрельцам не стоит давать поводов для конфликтов с партнером. Постарайтесь нормализовать свое душевное состояние и поймите, что залог счастья – это ваше спокойствие. Одинокие Стрельцы, уединенный образ жизни в данный момент вряд ли приведет к нужным результатам.

Козерог

У многих Козерогов сегодня высока вероятность конфликтов внутри союза, причиной которых будут они сами и их действия. Постарайтесь быть более внимательным к своим высказываниям. Сегодня одиноким Козерогам звезды способствуют установлению разнообразных контактов.

Водолей

Звезды подсказывают Водолеям, что действовать в порыве чувств - не самое лучшее решение на сегодняшний день. Постарайтесь не устраивайте сцен ревности своей второй, самой любимой половине на свете. Не исключено, что в сердце одиноких Водолеев проснется былое чувство.

Рыбы

Для некоторых Рыб сегодняшний день может нести непонимания в с объектом их страсти. Впрочем, если вы сумеете сдерживать свои эмоции, то все обойдется без вспышек взаимного раздражения. Возможно, одиноким Рыбам придется сдерживать свое плохое настроение из-за неудачного знакомства.