Смело предлагайте инициативы — финансовый гороскоп на 22 октября

Сегодня стоит быть активнее на работе — это поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

У Овнов удачный день для развития делового партнерства. Можно заниматься обсуждением планов на будущее с единомышленниками. Звезды советуют вам заниматься раскруткой бизнеса, и действовать открыто. Успешно проходят служебные командировки и работа вахтовым методом. Во второй половине дня возможны аварии в строительстве и в системе коммунального хозяйства.

Телец

У Тельцов хороший день для выполнения текущих работ. Если у вас прежде были натянутые отношения с кем-то из коллег, то звезды советуют сегодня пойти на примирение. Ваше доброжелательное отношение найдет благодарный отклик. Можно заниматься ремонтными работами. Успешно идет монтаж оборудования и овладение техническими навыкам при работе с инструментами.

Близнецы

Отличный день для тех Близнецов, которые причастны к индустрии моды, развлечений, отдыха и шоу-бизнесу. Неплохой доход получат те, кто работает в пунктах обмена валюты, ювелирных салонах и модных бутиках. Игрокам на фондовом и валютном рынке улыбнется удача. Можно размещать рекламные объявления. Однако во второй половине дня воздержитесь от крупных покупок.

Рак

Этот день Ракам лучше посвятить укреплению и преумножению своей недвижимой собственности. Это удачное время для приобретения и монтажа торгового и технического оборудования, проведения ремонтных работ и улучшения условий труда. Можно открывать новые производственные цеха, ремонтные мастерские, офисы, магазины и склады.

Лев

У Львов очень насыщенный контактами день. Удачно проходят короткие поездки, встречи, новые знакомства, телефонные переговоры и деловая переписка. Ваши интеллектуальные способности сегодня значительно возрастают. Хорошее время для консультантов, журналистов, посредников, работников социальных служб и торговли.

Дева

У Дев отличный день для любых видов работы. Деньги сами идут к вам в руки. Главное – не лениться и стараться в полной мере реализовать свои таланты и профессиональное мастерство. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в оптовые закупки товара для его дальнейшей реализации в розничной торговой сети.

Весы

Весам звезды советуют действовать смелее в своих начинаниях. Все, что вы предпримите сегодня по собственной инициативе, получит поддержку и развитие в дальнейшем. Особенно успешно проведут это время творческие работники, бизнесмены, частные предприниматели, представители шоу-бизнеса, индустрии развлечений. Вместе с тем, воздержитесь от публичных заявлений.

Скорпион

Многие Скорпионы, желающие увеличить свои доходы за счет дополнительной подработки, смогут найти работу на полставки или по совместительству. Это день, в котором большое значение приобретают условия работы. Чем меньше будет вокруг вас посторонней суеты, тем больших результатов вы сможете добиться. В второй половине дня могут столкнуться с трудностями те, кто работает на вахте.

Стрелец

У Стрельцов этот день располагает к творческой работе в составе группы единомышленников. Успешно пойдет проектно-конструкторская, научная и исследовательская работа. Можно составлять бизнес-план, обмениваться мнениями, проводить конференции, собрания акционерных обществ и кооперативов. Во второй половине дня воздержитесь деловых встреч.

Козерог

Удачно сложится этот день для государственных служащих и руководящих работников разного уровня. Вам могут предложить занять более высокую и ответственную должность. Бизнесмены смогут договориться с представителями официальной власти и получить госзаказы. Отношения подчиненных с начальством станут более доверительными.

Водолей

Водолеям звезды советуют сосредоточить свои усилия на расширении бизнеса. Возможно, имеет смысл поискать новых поставщиков продукции из других регионов или из-за границы. То же самое относится к поиску новых рынков сбыта товаров и услуг. Полезным будет посещение научно-технической выставки. В конце дня осторожнее обращайтесь с инструментами – не исключены травмы.

Рыбы

Рыбы, имеющие свой бизнес, сегодня смогут увеличить свои доходы. Это хорошее время для финансовых операций и оплаты счетов в счет погашения кредитов. Страховщики и маркетологи заключат сегодня гораздо больше выгодных контрактов, чем обычно. В целом вам везет в деньгах и поэтому рекомендован разумный риск в инвестициях.