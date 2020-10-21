Просчитывайте каждый шаг — гороскоп на 22 октября

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге помогает сохранять лояльность по отношению к прежним законам, планам, порядкам, авторитетам и ценностям.

Желательно мыслить крупными категориями и рассматривать мелочи в общем контексте: профессиональном, правовом, финансовом, политическом, этическом. Наиболее рациональная тактика - избегать начинаний и не тратить драгоценные ресурсы на заведомо провальные акции. Вместо этого, звезды советуют не терять времени и чаще пускать в ход оставшиеся законные права, вещи, симпатии, привилегии и преимущества: вскоре они утратят силу, обесценятся материально или потеряют смысл.

Овен

Сегодня Овнам нужны дисциплинированность, смелость и выдержка. Опыт поможет соблюдать технику безопасности. Такое сочетание качеств позволит не распылять силы и быть эффективнее. В том числе, не тратить драгоценные ресурсы на запоздалую борьбу с ветряными мельницами, а делать то, что в ваших силах и полномочиях. Не стоит менять работу или утверждать новые планы, не закрыв старые обязательства.

Телец

Для Тельцов это очень удачный день во всем, что связано с их старыми делами. Он сулит профессиональную, правовую и психологическую стабильность, уверенность в чувствах и принципах. Общий прочный фундамент поможет конструктивно улаживать отдельные персональные разногласия - например, конфликт с клиентом, врачом, адвокатом, работодателем или представителем организации (в том числе, зарубежной).

Близнецы

Для Близнецов вплоть до ночи останутся важными такие «скучные» качества, как дисциплинированность, осмотрительность, законопослушность. Пригодятся реализм, последовательность и терпение. У вас не будет проблем (или они легко разрешатся в ближайшее время), если вы не имеете долгов, всюду опираетесь на «закон и порядок», являетесь профессионалом, а также, если ранее вы были дальновидны и запасливы.

Рак

Сегодня рамки возможностей Ракам диктует внешняя сила. Это может быть комплекс обстоятельств, свод законов, профессиональная, культурная или другая среда, а также мощный и хорошо знакомый «человеческий фактор»: влиятельная группа, старший партнер, уважаемое лицо, сильный противник. Важно не бунтовать там, где силы неравны, и успеть воспользоваться своими преимуществами там, где они все еще есть.

Лев

Сегодня Львам лучше заниматься комплексом старых дел, связанных с работой, домом, питомцами, техникой или здоровьем. Чувства в этот день уступают разуму. Важны дотошность и небрезгливость. Не стоит «заметать мусор под коврик», закрывать глаза на остаточные проблемы: это непрофессионально и опасно. В споре с коллегой, домочадцем, клиентом или сервисом личные вкусы проиграют суровой необходимости.

Дева

Сегодня у Дев не все идет гладко. Чем выше ставки, тем больше вероятность, что в один прекрасный момент в течение дня придется пойти на риск. К счастью, проблема будет вам знакома, как и пути ее решения. Еще один сложный и неприятный, но необходимый тест ждет в любой сфере, где вы уже имеете опыт и многое изведали: в профессии, бизнесе, игре, спорте, педагогике, политике, в любви или творчестве.

Весы

Для Весов сегодня остается в силе вчерашняя ситуация, задевающая их персонально. Многие Весы окажутся в переходной точке, на своем личном, профессиональном или домашнем распутье, в шаге от закрытия семейной проблемы или прощания с долгими неприятностями. Даже самые хорошие тенденции будут сопровождаться неизбежными проблемами: недомоганиями, ограничениями, усталостью, сохраняющейся угрозой извне.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит быть готовыми к сложностями в пути и в любом старом деле. День пройдет относительно спокойно, если вы не дали вовлечь себя в общий ход событий - и станет напряженным, если вы активно в них втянуты. Ожидаются волнения и препятствия в срочных командировках, ремонтных и сервисных работах, лечебных процедурах, обменных операциях, при получении помощи и попытке помочь другим.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно увидеть мелочи в контексте общей картины. В частности, честно оценить свои достижения, убытки, пассивы и активы. В экономической, хозяйственной и профессиональной сферах, а также в сфере личной этики и социальной позиции вам пора подводить черту, но стоит пока воздержаться от дальнейших шагов. Преждевременен выбор банка, инвестора. Нежелательно спешить с покупкой новинок.

Козерог

Козероги сегодня консерваторы, держатся за свои принципы (владения) и активно их защищают. Это счастливый, но и критичный день, он заденет ваши болевые точки. Мерилом истины вы можете сделать свои нужды и опыт. Звезды намекают, что честь мундира важнее личной славы, ваш опыт не универсален, а режим самообороны или «священной войны» слишком энергозатратен. Стоит принять свою и чужую неидеальность.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отложить все инициативы, не стремиться к публичности и внешнему признанию. Свои достижения и таланты разумнее оставить в тайне, планы держать при себе. Не лучший момент для командировок, технических испытаний, ремонтных работ, активной помощи людям с риском для них и себя. Нежелательно участие в массовых мероприятиях, пребывание в агрессивной толпе и местах с дурной славой.

Рыбы

Сегодня для Рыб главное - стабильность, законность, верность идеям и авторитетам. Звезды советуют сделать этот набор основной ценностью и не отступать от него под влиянием минутного импульса. День может подтолкнуть вас к спешке, авантюре, нарушению обязательств, измене старым планам или ценностям. Поддавшись такому импульсу, вы ничего не выиграете сами и нанесете ущерб важному для вас делу.