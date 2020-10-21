Почему нельзя расчесывать волосы перед сном

Предки верили, что через волосы на человека можно навести порчу или забрать его энергетику.

Так, чаще всего для заговоров использовали прядь волос. С ними связано много примет и магических свойств, например, считалось, что через волосы человек может связываться с потусторонним миром. Из-за этого появилось поверье, что перед сном нельзя расчесывать волосы.

Издревле считалось, что в женских волосах заключены жизненные силы. Кроме того, считалось, что они могли защитить от злого влияния духов, поэтому чем длиннее они были, тем оберег считался сильнее.

Во времена Древней Руси женщины уделяли особое внимание уходу за волосами. Тем, кто был замужем, помогал муж, так как уход считался сокровенным ритуалом между супругами. Из-за магических свойств женщины следили за тем, куда попадают выпавшие волосы. Чаще всего их собирали и сжигали, чтобы они не попали к злым людям, например, ведьмам или колдунам. Даже в дневное время при расчесывании волос женщины произносили специальные заговоры, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Из-а этого появилась примета о том, что нельзя расчесываться вечером. Так, из-за недостаточного света волосы могут упасть на пол, а женщина при уборке их бы не заметила. Кроме того, после заката просыпается нечистая сила, которая может утащить волосы и навлечь беду на владелицу. Считалось, что злые духи могут забрать через волосы жизненную силу женщины. Так они могли остаться в мире людей.

Алевтина Кузнецова