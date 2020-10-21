Как флиртуют знаки зодиака

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа представил гороскоп, в котором отражены особенности флирта разных знаков зодиака.

Овны, по словам эзотерика, практически не имеют равных во флирте. Такую репутацию им принесли их ответственность и дружелюбие, а также от природы хорошее чувство юмора и качества лидера. Флирт от человека под этим знаком Зодиака не заметить нельзя, уверен Вафа.

Тельцы очаровывают заботой и прямотой, а также романтикой и в целом умением ухаживать.

— Может долго с особой нежностью смотреть в глаза, — добавляет экстрасенс.

Близнецы, как утверждает провидец, сначала изучают объект обожания и только потом действуют, стремясь удивить и держать ситуацию в своих руках. Они способны «покорить в кратчайшие сроки».

У Раков, по мнению Вафы, хорошо развито чувство юмора, а комфорт другого человека для них — крайне важное предприятие. При этом они легко «идут в бой» и с ними всегда интересно.

С другой стороны, значительно проще и понятнее флиртуют Львы. Стоит только им понравиться — ждите настойчивых, полных приключений и романтики ухаживаний.

А вот Девы, напротив, скромничают и навязываться не будут. Впрочем, успокаивает ясновидящий, искреннего и искусного флирта с их стороны это ничуть не отменяет.

Весы, как это им и присуще, до последнего будут сомневаться в своих желаниях. В этом их коварство — никогда не знаешь, что у них на уме, предостерегает Вафа.

— Понадобится определенное время, чтобы разобраться во всем до конца, — поясняет он.

Конечная цель флирта не менее важна для Скорпиона. Если он влюбился на все 100 процентов, то будет героем, хотя его поступки как будто бы и не совсем будут нацелены на того, с кем ему хочется построить отношения.

Стрельцы, по словам эзотерика, действуют не всегда честно и просто, но зато создают некую сказку для обожаемого человека. С одной стороны, они всегда рядом, с другой, их поведение трудно предсказать.

Козерогов выделяют их поступки, в том числе самые, на первый взгляд, незначительные. Эти мелочи принципиально важны для них, что может поначалу даже доставить неудобства, но провидец рекомендует не бросать все на полпути и давать шанс.

Водолеи, как отмечает эксперт, будут стремиться выделяться из толпы и «брать интеллектом», делая ставку на красивый и даже мистический флирт.

Рыбы, по словам Вафы, довольно нетерпеливы и при этом любят откровенничать.

— Обычно Рыбы не тратят время ни на что пустое и не пускают в душу, но если вы встретили вместе рассвет в рассуждениях о жизни — он флиртует и серьезен, — заключил ясновидящий.