Как знакам зодиака завершить 2020 год победителями

Какой совет будет очень кстати для каждого знака зодиака к концу 2020?

Вы наверняка уже прошли немалый путь, преодолели трудности, препятствия и преграды и справились с проблемами и разочарованиями. Какого напоминания вам не хватает именно сейчас, чтобы вы смогли взять себя в руки и удержаться на плаву?

Овен – вам не нужно великодушно прощать и пытаться понимать людей, чтобы достичь внутреннего спокойствия и гармонии. Иногда лучше просто оставить их в прошлом.

Телец – вы не достигнете своей цели, не узнав, что такое промежуточные неудачи. Пусть они вас не разочаровывают и не заставляют опускать руки.

Близнецы – неблагоприятные и болезненные ситуации – это просто кадры на плёнке. Это только фиксация момента, который уже закончился, а потому вы можете смело шагать дальше.

Рак – нереально сделать всех вокруг вас счастливыми, поэтому вам следует сосредоточиться на самом важном. Позаботьтесь о себе и не обращайте внимание на все остальное.

Лев – у вас нет и не может быть ответов на все мучающие вас вопросы. Вы в процессе обучения и роста – и только это имеет значение.

Дева – успех – это иллюзия, потому что вы всегда будете хотеть большего и ставить перед собой новую цель. Цените то, как далеко вы продвинулись, вместо того, чтобы думать о том, сколько вам ещё осталось пройти и преодолеть.

Весы – вам не нужно убегать от своих грустных мыслей и делать вид, что их нет. Проработайте свои эмоции и чувства и просто опустите их с миром.

Скорпион – если вы соглашаетесь на что-то прямо сейчас, это не означает, что ваше согласие связывает вас окончательно и бесповоротно. Вы всегда можете всё переиграть и изменить курс своего движения.

Стрелец – вы уже пережили самые трудные моменты. Не зацикливайтесь на них, потому что завтра будут новые трудные моменты. Решайте проблемы по мере их поступления.

Козерог – ваше терпение принесёт свои плоды, потому продолжайте усердно работать и прилагать усилия. Возможно, вы еще не видите результатов, но они уже не за горами.

Водолей – если вы не чувствуете прогресса, не бойтесь отказаться от того, что уже отжило своё. Отпустите то, что больше не работает, и беритесь за что-то новое и перспективное.

Рыбы – вы уже не тот человек, каким были вчера. Сегодня вы однозначно мудрее и сильнее. Не стоит недооценивать свой опыт, умения и навыки.