Как полюбить себя и зажить полноценной жизнью

Казалось бы: любовь к себе — врожденное качество.

Однако уже с раннего детства мы теряем радость жизни, обрастая родительскими запретами, социальными стереотипами, комплексами и страхами. Как ее вернуть. Как управлять собственными эмоциям и выбирать свой счастливый путь — гордо, осознанно и свободно.

На эти вопросы нам ответила кандидат наук и психолог, автор методики управления внутренним состоянием Мария Брюс.

1. Перестаньте сравнивать себя с другими

Сравнивать себя с другими или, хуже того, завидовать кому-то — верный способ отказаться от себя, от своей судьбы. Это дорога страданий. Как правило, при виде успехов других у нас возникает мысль: «Ух ты, вот бы мне так же». В ней нет ничего ущербного, потому что она становится стимулом для развития. Так возникнет мотивация. Однако корнями она все-таки уходит в неуверенность в себе и в убеждение: Я недостаточно хороший.

Мы становимся счастливыми только тогда, когда идем своим путем. Интуиция всегда подсказывает нам нужный вектор движения. Нужно только услышать ее.

2. Перестаньте бороться со своими недостатками

Мир — наше зеркало. Окружающим сложно полюбить нас, если мы сами себя не любим. Желая получить любовь, мы начинаем требовать ее путем подавления, доказывания, подлизывания — это позиция недостаточности. В результате мы испытываем только чувство отчаяния, раздражения и внутренней пустоты.

Некоторым кажется, что любить себя — это эгоистично и бездуховно. Это не так. Потому что любовь — это в первую очередь принятие себя. Перестаньте с собой бороться — с вредными привычками, ленью, лишним весом или прыщами, страхами и ревностью. Таким образом все минусы только усиливаются, потому что напитываются энергией. Принять — значит, согласиться и отпустить: только из этого состояния можно творить и меняться.

3. Управляйте своим умом и мыслями

Управление эмоциями, мыслями и даже умом возможно только из состояния «здесь и сейчас», из осознанного присутствия и концентрации на текущем моменте. В этом случае мы входим в ресурсное состояние, из которого притягиваем к себе, словно магнитом, все то, что давно хочется иметь: отношения, деньги, исполнение заветных мечтаний, успех.

4. Прислушивайтесь к себе

Как только внутреннее сопротивление и борьба прекращаются случается принятие себя самого — со всеми промахами и ошибками, несовершенством и недостатками. Происходит согласие с собой. Высвобождается очень много энергии и начинает работать интуиция, которая точно даст понять, на какие конкретные действия стоит направить эту энергию.

5. Поверьте в себя

Сомнения в себе и страхи относительно будущего и настоящего разрушают веру в себя. Не дают нашим мечтам сбываться. Вера в себя помогает стать сильнее и воплотить свои намерения в жизнь.

6. Делайте — наша лень прикрывается страхами, которые берут корни из неуверенности в себе

Что бы ни твердили окружающие, что бы ни шептали собственные призраки страха и неуверенности в себе — нужно вставать и делать. Самое сложное в любом занятии — принять себя вместе с ленью и неумением, и сделать первый шаг. Дальше все пойдет как по маслу.