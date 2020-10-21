Какая птица покровительствует вашему месяцу рождения

Астрологи провели интересное исследование: они соотнесли характеры птиц и знаки зодиака. Теперь вы можете узнать, какой вы «пернатый».

Овен – Орел. Обладает боевым характером, может «летать» в одиночку и подниматься на невиданные высоты, благодаря своей выносливости и смелости. Решает проблемы радикально и не жалуется на судьбу.

Телец – Императорский пингвин. Не рвется покорять высоты, но на земле стоит твердо. Все заранее рационально планирует и спокойно движется к своей цели, преисполненный собственной значимости.

Близнецы – Птица-говорун. Как эта мультяшная птица, они – жизнерадостные экстраверты, которые любят быть в постоянном общении. Обладают большим количеством поверхностных знаний и тягой к перемене мест.

Рак – Ласточка. Любит «вить гнездо» и наслаждаться домашним уютом, обожает детей и посвящает им много времени. Чутко реагирует на все изменения окружающей среды и ценит комфорт, особенно внутренний.

Лев – Павлин. Обожает «распустить хвост» перед окружающими, похвастаться достижениями и привлечь к себе внимание любым способом. Достаточно эгоистичен и все свои ресурсы тратит на себя.

Дева – Птица-секретарь. Пунктуальна, ответственна, на «отлично» выполняет свои функции в любой сфере. Она открыта для общения, но тщательно хранит чужие тайны и всегда готова прийти на помощь.

Весы – Попугай-неразлучник. Не представляют себя без пары: им важны близкое общение и взаимная забота. Ценят семью и готовы на многое, чтобы создать общий теплый мир с другим человеком.

Скорпион – Сова. Мудрая и понимающая. Для врагов – страшный хищник, не терпящий рядом с собой «падали». Ведет скрытый образ жизни, при этом внимательно наблюдая за тем, что происходит вокруг.

Стрелец – Сойка. Беспокойная, легкая на подъем, с прекрасным чувством юмора. Обладает свойством приносить удачу близким людям. Не терпит рутины и не торопится связать себя семейными узами.

Козерог – Ворон. Мудрый и серьезный. Обстоятельно и рационально подходит к любой ситуации, тщательно взвешивает каждый шаг. Самодостаточен и легко переносит одиночество.

Водолей – Чайка. Любит витать в облаках и нуждается в большом личном пространстве. Может преобразовывать свои фантазии в творческие решения. В отношениях все строит на партнерстве.

Рыбы – Колибри. Веселые и яркие. Готовы помочь и пожалеть каждого, кто попросит. Легко подстроятся под любые обстоятельства, а вот в паре уживаются сложно.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог