Приметы на 22 октября: что нельзя делать в этот день

Под строгим запретом лень и прокрастинация. В этот четверг необходимо сделать хоть что-то полезное, пусть и не слишком глобальное. Подойдёт даже помощь близким.

Не рекомендуется 22 октября медлить с принятием решений. Если вы уверены в своих силах - смело в бой. И пусть вас не смущает отсутствие опыта - он придёт в процессе.

Ни в коем случае нельзя игнорировать интуицию. Она поможет избежать досадных ошибок и выровнять курс. Если не послушаетесь голоса шестого чувства, можете окончательно сбиться с пути.

Не стоит делиться своими секретами и мечтами. Если вас услышат в этот день тёмные силы, то планам и намерениям не суждено будет сбыться.

Запомните хорошенько слова, которые будут произнесены вами или кем-то ещё во сне. Считается, что в эту ночь подсознание хочет вам что-то сказать. А если вы сопоставите услышанное в сновидении с тем, что говорят 22 октября окружающие, вас может посетить озарение.