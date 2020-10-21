Психолог назвала критический возраст для создания семьи

Возраст старше 40 лет для мужчин становится критическим для серьезных отношений, считает семейный психолог Наталья Панфилова.

Она оценила шансы российских мужчин среднего возраста создать семью. По словам специалиста, после 35 лет у мужчин меняется гормональный фон: они уже не хотят экспериментировать. Как считает психолог, до этого представители сильного пола легче относятся к ошибкам, так как знают о наличии времени на их исправление.

С возрастом они начинают бояться решительных шагов, а также сложнее меняют сложившийся удобный и привычный уклад жизни. Им также сложно отказаться от своих привычек.

«Если он до этого времени не создал семью, то ему уже страшно экспериментировать», - подчеркнула специалист.

Как передает радио Sputnik, по мнению семейного психолога, женщина уживется с таким мужчиной, если согласна вписаться в его образ жизни.

Мужчины старше 40 лет не популярны у женщин, отметила эксперт. У женщин-ровесниц есть свои привычки, обязательства, которые совместить с таким мужчиной довольно сложно. Молодые девушки пытаются построить отношения с мужчинами 40 лет, но вскоре понимают, что им необходимо сильно подстраиваться и отказываются от отношений.

«Мужчина не очень хочет двигаться куда-то, то и молодой девушке это становится неинтересно», - объяснила семейный психолог Наталья Панфилова.