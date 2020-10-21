Гадалка: «Энергетическая связь с бывшими не дает нам остыть»

Каждый человек в своей жизни переживал расставание: кто-то очень болезненно, кто-то легко.

Часто случается, что физически мы давно расстались с человеком, а энергетически – на психологическом или астральном уровне – эти отношения продолжают существовать. Эзотерики считают, что часть таких связей разорвать крайне сложно, несмотря на то, что они тяготят и приносят душевную боль и проблемы со здоровьем на долгие годы.

«Энергетическая связка» с бывшим партнером может подпитываться разными причинами. Основных, пожалуй, четыре.

1. Чувство вины, реальное или внушенное, что причина расставания в вас. Мысли о том, как надо было сделать по-другому и что сказать, могут крутиться в голове постоянно, отбирая энергию и доводя до нервного срыва. И это несмотря на то, что уже ничего нельзя изменить.

2. Обида и нежелание принять часть ответственности за «умершие» отношения на себя, заставляет во всем обвинять партнера. Постоянная жалость к себе и требование сочувствия от окружающих, часто приводит к тому, что человек надолго остается в одиночестве и депрессии.

3. Желание отомстить может жить в человеке годами, пожирая его здоровье и не давая создать новые отношения. Мечты о том, что бывшему должно стать также больно, как когда-то было вам, часто заставляют посвятить годы планированию мести.

4. Надежда на то, что все еще можно вернуть, надо только очень постараться или вера пустым обещаниям – худший вариант. Эта ситуация не дает возможности оглянуться вокруг и начать новые отношения. В этих иллюзиях люди живут годами, теряя остатки сил и здоровья.

Избавляться от энергетической связи с бывшим партнером нужно обязательно, потому что иначе мужчина будет продолжать «питаться» энергией женщины около 7 лет. Ей в это время невозможно будет строить новые отношения, а еще могут начаться проблемы со здоровьем.

Эзотерики знают много способов разорвать эту связь. Вот один из самых простых и действенных. Выберите место, где вас никто не потревожит. Встаньте, закройте глаза, представьте, что напротив стоит ваш бывший. Присмотритесь, что вас связывает: нити, веревки, канаты? Ваша задача – мысленно перерезать все до одной. Выберите подходящий инструмент и действуйте! Почувствуйте, что связи больше нет. Вы свободны! Выдохните! Откройте глаза!

А теперь смело сделайте первый шаг в новую жизнь!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог