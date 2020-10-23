Психолог на примере Собчак объяснила, можно ли увести мужчину из семьи

Психолог Вероника Степанова ответила на вопрос подписчицы, можно ли увести мужчину из семьи.

Она напомнила об интервью журналистки Ксении Собчак с актрисой Агатой Муцениеце, в котором обсуждалась эта тема.

— Собчак говорила, что мужчину увести из семьи нельзя, а Муцениеце говорила, что можно. И та, и другая правы, просто они с разного края обсуждают эту тему. Если пара приходит в кризис, любую пару будет штормить — это нормально. Кризис можно сравнить с цунами: объявляются мародеры, забегают и берут чужое, — объяснила психолог.

Степанова сравнила любовницу, желающую увести мужчину из семьи во время кризиса, с таким мародером. Потому что мужчина более расположен к тому, чтобы уйти от жены в кризисный период, чем пытаться наладить отношения с женой.

— Не надо пытаться это замазать. Возможно увести, если человек находится в кризисе. Собчак не захотела пройти этот кризис с Виторганом — пойти к семейному терапевту. Над этим нужно было работать. Гораздо проще выйти из кризиса и возбудиться на Богомолова. Вы думаете, она с Костиком проживет 200 лет? Пройдет химия — придет новый Костик, — отметила Степанова.