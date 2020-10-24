Хаос в мыслях и жизни — гороскоп на 26 октября — 1 ноября

На этой неделе на небе возникают всего два значимых планетных аспекта и оба они напряженные.

31 октября Солнце делает оппозицию к Урану. Это аспект неограниченной свободы без каких либо обязательств. А поскольку такая свобода понижает уровень социальной ответственности, то в реальности часто аспект превращается в проявления хаоса. Могут пострадать партнерские отношения. В общественной жизни этот аспект может провести к массовым беспорядкам и революционным настроениям, бунтарству. Активное противодействие могут вызывать любые проявления власти и призывы к порядку и ответственному поведению. Аспект действует разрушительно ко всему тому, что способствует наведению порядка. 1 ноября Меркурий в квадратуре к Сатурну. Данный аспект может быть связан с торможением мышления, проблемой с памятью и способностью к быстрому и эффективному принятию решений. Может снизиться способность к обучению. Также наблюдаются препятствия для поездок и контактов. Учитывая, что Меркурий движется ретро, могут вернуться и стать актуальными некоторые проблемные темы из прошлого

Овен

У Овны на этой неделе проблемы по всем фронтам. Прежде всего, могут ухудшиться отношения. Это относится как к деловому, так и к супружескому партнерству. Старайтесь не давить на единомышленников – такая тактика может спровоцировать конфликт и привести к обману. Также вам, возможно, придется приложить немалые усилия, чтобы выровнять баланс в своем бюджете. А нарушить его могут незапланированные расходы. Кроме того, звезды советуют аккуратнее и бережнее относиться к своему движимому имуществу. Не следует подвергать свое жилище риску. Ведь на ремонт как раз таки потребуются дополнительные расходы. Это достаточно травмоопасное время. Берегите себя, не ввязывайтесь в рискованные авантюры.

Телец

У Тельцов на этой неделе постепенно могут начать доминировать негативные тенденции, которые могут силиться к концу недели. Прежде всего, вы можете столкнуться с осложнениями при выполнении текущих дел. Что-то или кто-то может помешать вам стравляться со своими повседневными вопросами. Например, может ухудшиться ваше самочувствие – возрастает вероятность развития острого воспалительного процесса в организме с повышением температуры. Также у вас могут возникнуть проблемы с представителями закона. Другой проблемной темой могут стать партнерские отношения. В супружестве это может привести к спорам относительно того, «кто в доме хозяин» и «кто принимает решения». Вы сейчас не склонны идти на компромиссы. Напротив, у вас может возникнуть желание действовать независимо, как будто супружеские отношения не предполагают взаимных обязательств и ответственности. Все это может вызвать агрессивные и критические выпады по отношению к вам со стороны недовольного партнера. Попробуйте уходить от обсуждения наиболее острых вопросов.

Близнецы

Близнецы могут запомнить эту неделю как время проблем и трудностей. Прежде всего, необходимо больше времени уделять своему здоровью. Возможно, у вас будет много дел на основной работе и в домашнем хозяйстве. Все это может привести к большим физическим перегрузкам и потере энергии. Поэтому старайтесь равномерно распределять нагрузку, чередуя работу с отдыхом. Правильный режим дня поможет вам в этом. Если в вашей квартире есть домашние животные, то будьте осмотрительнее. Не исключены случаи немотивированной внезапной агрессии животного. Другой непростой темой недели могут стать романтические отношения. Это особенно почувствуют те, кто уже переживает период влюбленности. Ваши романтические отношения могут претерпеть острый кризис из-за нежелания кого-то из партнеров считаться с мнением другого. Старайтесь со своей стороны проявить максимум тактичности и внимательности. Также могут быть трудности у тех, кто пока одинок но мечтает встретить свою любовь. Попытки познакомиться с представителем противоположного пола могут окончиться безрезультатно.

Рак

Типичным Ракам на этой неделе захочется веселья и приключений. Особенно это относится к тем, кто влюблен. Вас будут мало интересовать повседневные заботы. Много времени в будние дни вы можете проводить в дружеских компаниях и на мероприятиях. Однако так можно упустить важные дела. Кроме того, ваши романтические отношения не отличаются стабильностью. Возможны внезапные скандалы, расставания и примирения, затем новые ссоры буквально на ровном месте. Если хотите гармонии в любви, то постарайтесь сделать так, чтобы ваши друзья не пересекались с любовником. Другой важной темой недели могут стать отношения в семье. Постарайтесь не вовлекать в спор с партнером по браку родственников, особенно родителей. В этом случае примирения не светит.

Лев

У Львов на этой неделе может сложиться противоречивая ситуация, связанная с семьей и карьерой. На вашей основной работе может усилиться напряженность. От вас могут требовать прилагать больше усилий для того, чтобы справиться с плановыми заданиями. Одновременно с этим может возникнуть острая необходимость заняться делами в семье. Домашние могут выражать недовольство тем, что вы не уделяете семье должного внимания. В результате вы будете буквально разрываться между домом и работой. Причем, характерно, что ни в карьере и ни в семье у вас не будет должного порядка до тех пор, пока какой-то теме не будет отдан приоритет. Тем не менее, главное не нервничать и, спокойно все взвесив, методично выполнять то, что от вас требуется. Также вам может поступать крайне противоречивая информация. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений до тех пор, пока не будете полностью уверены в своей правоте. В противном случае вы можете поссориться с некоторыми людьми из своего близкого окружения. Это весьма непростое время для учебы и карьеры. Сохраняйте выдержку.

Дева

Девы на этой неделе могут оказаться вовлечены в интенсивные контакты с окружающими людьми. Причем нельзя сказать, что ваше общение будет приятным и гармоничным. В поле вашего зрения будут часто попадать люди, настроенные достаточно агрессивно и склонные к решению вопросов путем силового давления. Кроме того, часто будут нарушаться договоренности, обязательства выполнить обещания – это относится как к вам самим, так и к тем, с кем вы будете контактировать. Вывод один: чем меньше вокруг вас будет контактов и суеты, тем спокойнее и продуктивнее пройдет эта неделя. Для романтических отношений время тоже достаточно проблематичное. Ваши чувства могут быстро поменяться, и от внезапно нахлынувшей страсти вскоре не останется и следа. Кроме того, в ходе романтического общения старайтесь не затрагивать меркантильные темы, связанные с финансами, имуществом и покупкой подарков. На этой почве могут проявиться серьезные разногласия, и вы можете поссориться с любимым человеком.

Весы

Весам на этой неделе стоит приготовиться к проблемам с финансами. Несмотря на все усилия заработать как можно больше, тем не менее, вы не почувствуете, что в кошельке действительно прибавилось. Так как могут внезапно возникнуть дыры в бюджете. Например, может сломаться бытовая техника или перестанет работать автомобиль. Причем суммы на ремонт или замену могут потребоваться немаленькие, возможно превышающие ваши возможности. Может быть вы захотите занять деньги. Кроме того, вы можете испытать неуверенность и сомнения в целесообразности тех или иных действий. Такое состояние будет подогреваться критикой со стороны близких родственников и членов семьи.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя складывается весьма непросто. Если вы состоите в браке, то на этих днях вам вряд ли придется расслабиться. Дело в том, что поведение партнера может оказаться настолько непредсказуемым, что вы можете начать терять терпение в попытках контролировать его. Вместе с тем следует помнить, что прямолинейные действия могут только усугубить ситуацию и партнер может начать действовать таким образом, будто и не состоит с вами в браке и у него нет никаких обязательств. Иногда гораздо уместнее ничего не предпринимать и просто выждать время. Звезды убеждают в том, что независимо от того, как вы себя поведете, супружеские отношения вскоре сами собой придут к успокоению и примирению. Поэтому лучше поберегите свои силы для какого-нибудь более продуктивного занятия. Другая проблемная тема недели может быть связана с контактами. Возможно, в поле вашего зрения может появиться человек, имеющий по поводу вас нечестные намерения. Старайтесь никому не доверяться. Особенно не следует вести доверительные беседы в поездах дальнего следования с попутчиками. Мир тесен и ваши слова могут использовать против вас. Женщинам не рекомендуется садиться в попутные автомобили с незнакомыми людьми с просьбами подвезти.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может быть связана с повышенным риском травматизма. Особенно это относится к тем, кто работает с машинами и механизмами, где вероятность производственной травмы выше. В домашней же обстановке следует быть осмотрительнее при пользовании электричества. Не стоит долгое время оставаться в одиночестве в замкнутых пространствах и темноте. Старайтесь большую часть времени проводить на людях, действовать открыто и избегать тайной деятельности. Другая проблемная тема недели —отношения. Старайтесь не давать и не брать денег взаймы у близких людей. Встречи с друзьями необходимо отложить до более благоприятного времени. Также это не лучшая пора, чтобы планировать что-то —внешние обстоятельства будут часто меняться.

Козерог

Козерогам на этой неделе рекомендуется набраться выдержки и стараться методично действовать, при этом проявляя гибкость. При достижении поставленных целей вы можете столкнуться с препятствиями. Звезды советуют в случае осложнений не стремиться добиваться результата во что бы ни стало. Проще и эффективнее будет плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления. В противном случае вы можете потерять выдержку и захотеть как можно быстрее добиться реализации своих планов. Однако, такие желания, не подкрепленные реальными делами и соответствующей подготовкой, могут подтолкнуть вас к авантюристическим поступкам. Тем, кто склонен к азартным играм, следует усилить за собой самоконтроль. В любовных отношениях поспешность во время ухаживания при начальном, конфетно-букетном периоде, может привести к внезапному расставанию. Будьте терпимее к своим друзьям, даже если они высказывают иное мнение, чем вам бы хотелось. Тем, кто много времени уделяет своей карьере, возможно, придется столкнуться с непониманием со стороны начальства. Не предпринимайте личных инициатив без предварительного согласования с начальством.

Водолей

Типичным Водолеям на этой неделе придется отстаивать свои интересы. Прежде всего, это будет относиться к карьере и профессиональной деятельности в целом. Ваше положение на занимаемой должности может оказаться неустойчивым и придется изрядно потрудиться, чтобы кому-то что-то доказать. Сейчас вы не будете склонны к тонкой дипломатической игре и скорее предпочтете открытые и прямолинейные действия. Однако стремитесь хорошенько все взвесить, прежде чем сделать резкие движения – ломать всегда легче, чем строить. Также старайтесь не нарушать закон. Особенно это относится к соблюдению правил дорожного движения. В противном случае вам не избежать штрафов. Кроме того, это непростые дни для учебы. Берегите свою репутацию – тайные недоброжелатели могут попытаться бросить тень на ваше честное имя.

Рыбы

Для Рыб, проходящих обучение в вузах или на курсах, эта неделя обещает стать весьма беспокойной и нервной. Это особенно относится к тем, у кого накопилось отставание от программы обучения и кто склонен недостаточно дисциплинированно посещать занятия. Чем больше у вас к этой неделе накопилось проблем в учебе, тем скорее может произойти срыв вплоть до отчисления от занятий. Вторая проблемная тема может затронуть тех, кто находится в туристических поездках. В пути у вас могут происходить неожиданные осложнения, задержки и смены маршрута, что, в целом, негативно отразится на впечатлении от поездки. Кроме того, не торопитесь с составлением планов на будущее. Дело в том, что внешние обстоятельства могут стремительно и неожиданно поменяться и ваши планы в одночасье перестанут быть актуальными. Будьте готовы быстро реагировать на любые перемены.